Nå henger mange av disse på en spiker i garasjen

Broom har tatt en liten titt i bakspeilet for å se hva som rørte seg på bilfronten for rundt 20- 30 år siden. Ikke selve bilene, men alt tilbehøret som mange av oss hadde i eller på bilen den gang. Nå har mye av det kanskje gått i glemmeboken. Derfor tenker vi det er på sin plass med et gjensyn!

I dag ser Broom nærmere på det som pyntet bakvinduet på mange biler: Nemlig de svært populære bakrutesjalusiene:

Bakrutesjalusiene kom som ei kule mot slutten av 70-tallet og hadde storhetstiden da og tidlig på 80-tallet. De var så og si obligatoriske på det som fantes av ungdomsbiler, enten det var Datsun Cherry, VW Boble, eller Opel Ascona. Dette måtte man bare ha, om man skulle være på høyden!

Gjerne kombinert med krommede felgringer (for de som ikke hadde råd til aluminiumsfelger eller krom-felger), vippe-takluke i glass og hvite nakkeputetrekk. Hadde du i tillegg en Pioneer komponent-stereo med equalizer, var du liksom i mål.

Fikk du ikke dame da - så var det i alle fall ikke din skyld. Du hadde gjort det du kunne.

Gammel Ford Cortina i godt 80-tallstuk. Med sjalusi og vippe-takluke i glass. Det var slik det skulle være.

Hvem kjøpte dette?

Men tilbake til til disse greiene i tynn hardplast, til å feste på bakvinduet med skjøre klips som gjerne brakk under montering:

Trolig var det yngre menn med spredte dun-forekomster på overleppa og kviser i panna som sto for brorparten av kjøpene her. Dette var først og fremst en ungdomsbil-greie. Men det er ikke dermed sagt at en litt ungdommelig 35-åring kunne være såpass «vill og gal» at han også kjøpte det til sin Peugeot 505.

Hvilke biler passet dette best til?

Uten at vi skal være skråsikre på det, tror vi at Lamborghini Miura (1966) var den første bilen som kom med bakrute-sjalusi originalt. Senere fulgte flere tøffe biler som Lancia Stratos og Lotus Esprit opp. Alle biler som kledde det.

Etter hvert kom de altså i handelen som et svært populært tilbehør til de aller, aller fleste biler.

Tøffe Lancia Stratos var definitivt en bil som kledde sjalusiet og en av få som hadde dette originalt.

Hva skulle det være godt for?

Annonsene for disse fortalte om mindre smuss og sjenerende sol inn gjennom bakvinduet, samt et mer sporty utseende.

Dessuten var de relativt billige, de kostet vel rundt 300-400 kroner om vi ikke husker feil og de var lette å montere med skjøre klips (som ofte brakk) som man dyttet innunder gummilista på bakvinduet.

Var det noen ulemper?

Tja, dårligere sikt bakover og mindre lys inn i bilen, for eksempel. Om om det snødde og det frøs til is på disse sjalusiene, så man i alle fall ingen ting.

Men vi må vel bare stikke fingeren i jorda og innrømme at selv ikke den aller mest «hårete» Ford Cortinaen ble noen Lancia Stratos, selv med bakrutesjalusi.

Har dette noe for seg i dag?

Nei, forutenom de nevnte superbilene og noen svært få andre som hadde dette originalt, har det lite for seg i dag. Heldigvis, kan man kanskje si. Man ser liksom ikke for seg en Tesla Model X, eller en ny VW Passat med dette.

Du får fortsatt kjøpt dette til en del amerikanske sportsbiler: Foto: Ikon Motorsport

Men det finnes fortsatt. Da primært til amerikanske sportsbiler som Camaro, Mustang og den gjengen der. Da ofte produsert i aluminium og litt mer solid enn hardplast-utgaven fra 80-tallet.

På ett eller annet tidspunkt på slutten av 80-tallet våknet mange opp og så hvor dølt dette egentlig var på vanlige biler. Sjalusiet ble dermed plukket av og hengt på en spiker på garasjeveggen. Der henger det kanskje fortsatt?

Om det fortsatt henger der, og du i tillegg har klipsene for montering, er dette nå et veldig populært retro-tilbehør, som folk gjerne betaler 2.000-3.000 kroner for brukt, til enkelte bilmodeller. Kanskje særlig fra Ford, Opel og Volvo. Så om du har tatt vare på dette i 30 år, så ikke kast det nå. Selg det!

God retro er sjelden feil, om det er aldri så teit.

