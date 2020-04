Ingen importerer drømmebilen til Norge – det gjør Ståle noe med

Amerikanske muskelbiler er ikke akkurat noe vanlig syn i Norge. Dessverre vil nok mange si. For dette er utvilsomt biler som bidrar til å sprite opp en ellers så ganske forutsigbar bilpark, her på berget.

Digre V8-ere, høyt forbruk og dernest stive priser forklarer nok mye. Samtidig er ikke bildet så svart/hvitt. De siste årene har vi nemlig fått noen «mildere» utgaver av klassikere som Ford Mustang og Chevrolet Camaro.

– Mindre motorer, gir naturligvis lavere utslipp, som igjen senker prisene. Samtidig ser bilene like barske ut.

Det forteller Ståle Pettersen hos bilforhandleren Autoco Hamar. Han mener vi trenger flere amerikanske biler på norske veier, og har smått tatt saken i egne hender.

I dag er det ingen importør av Chevrolets personbiler til Norge, men Ståle vet råd:

Importerer fra Florida

– Jeg har alltid vært svak for amerikanske biler. I Autoco Hamar selger vi flest «hverdagsbiler», men også modeller med litt mer entusiastfaktor innimellom. Nå har vi nylig importert en helt ny Camaro, som jeg mener bør være et godt alternativ til flere andre coupeer på markedet.

Ståle legger til at det ikke er snakk om store volumer, men at målet i første omgang er å selge 5-10 Camaro-modeller i året.

– Jeg har god kontakt med en Chevrolet-forhandler i Florida. De kan i prinsippet levere alt, men bilen jeg har mest tro på nå er nye Camaro 2LT.

Dette er innstegsmodellen i Camaro-universet, og er direkte sammenlignbar med Ford Mustang EcoBoost.

2020 Chevrolet Corvette: Den har aldri vært raskere

Dette er nyeste generasjon Camaro – og den sjette i rekken.

2-liters motor i en muskelbil?

Det som skiller bilen mest fra en stereotypisk Camaro, med V8-brøl og blårøyk veltende ut fra hjulbuene, er nettopp motoren.

Ståle Pettersen er bilselger hos Autoco Hamar.

Her har Chevrolet erstattet åtte sylindre med fire – fordelt på bare to liter. Likevel leverer motoren 275 hk og 400 Nm. 0-100 km/t skal være i mål på 5,4 sekunder.

– Mange forventer V8 og masse lyd i en Camaro. Hva sier du til de som ser ned på en 2-liter?

– Artig spørsmål, fordi jeg også liker V8 best, det må jeg innrømme. Men dette handler om å gjøre en ikonisk og fantastisk bil som Camaro mer tilgjengelig. Dessuten er det ikke slik at bilen er «slapp» fordi det ikke er åtte sylindere under panseret, forteller Ståle og supplerer:

– Jeg hadde en 70-modell Dodge Challenger 440 Magnum, med gateslicks. Den målte jeg 0-100 km/t til 5,5 sekunder. Denne Camaroen er altså 0,1 kjappere. Slik sett handler det ikke bare om størst mulig motor. Man må se på totalpakken, kjøreinntrykk og design. Bilen ser jo råtøff ut!

Nå gjør den comeback – og blir svindyr

I Norge koster Camaro 2LT 789.000 kroner. Skal du ha V8 bikker prisen 1,2 millioner.

400.000 dyrere med V8

Her er Camaro i en egen racingrigga John Force Edition.

Ståle forteller at han har nok en Camaro på vei inn til Norge, og at besparelsen på å velge mindre motor er betydelig.

– Dette er en ny, 2019-modell Camaro 2LT, med mellomste utstyrsnivå. Det inkluderer blant annet største stereoanlegg, soltak og elektrisk justerbare seter. Ryggekamera, cruisekontroll og adaptivt understell er standard.

Prisen på denne bilen i Norge er 789.000 kroner. Det inkluderer også to sett hjul, understellsbehandling og 5 års nybilgaranti.

– Skal du ha V8-er under panseret, øker prisen med 400.000. Derfor tror jeg 2LT kan være en aktuell bil for mange her hjemme. Skal du ha tilsvarende ytelser i en BMW for eksempel, er ikke det noen rimeligere bil, mener Ståle.

– Er import av Chevrolet og Camaro noe du vil satse på videre?

– Ja, dette er noe vi skal jobbe videre med fremover. Norge trenger flere morobiler på veiene. Chevrolet mener jeg er et godt bidrag i den retning, avslutter Ståle.

Les også:

Chevrolet 2021: Denne bilen spiser naboens SUV til frokostChevrolet Corvette er like vågal som Donald Trump Nå er Chevrolet Corvette en av verdens raskeste biler



Denne saken ble først publisert i Broom.no