Forsikringsselskap betaler bilverkstedene raskere

– Med dette initiativet ønsker vi å støtte verkstedene i den situasjonen vi er i, samtidig som at det bidrar til at skadereparasjonene fortsatt kan gjennomføres, sier leder for Ettermarked bil Vidar Brustad i forsikringsselskapet If.

Den raskere betalingstiden gjelder for elektroniske fakturaer, men selskapet vil også betale manuelle fakturaer så raskt som mulig, ifølge Brustad.

Det midlertidige tiltak varer i første omgang til og med 31. mai.