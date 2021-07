Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen, i en fersk pressemelding. Han refererer til en ny undersøkelse Norstat har utført for Frende. Den viser at hele 43 prosent av de spurte sier at folk som drikker er de mest uforsiktige på sjøen.

– På andreplass kommer nye båteiere, men bare 11 prosent mener disse er farligst å møte på. De som kjører med promille er langt mer fryktet enn de som ikke er rutinerte bak båtrattet, sier Wold Gaulen.

Frendeundersøkelsen har også avdekket at 3 av 5 nordmenn mener promillegrensen til sjøs burde vært lavere. I dag er grensen 0,8 i båt, fire ganger høyere enn i bil (0,2).

– Dette bør politikerne ta til seg. Det er verdt å lytte til at så mange frykter fyll på sjøen, sier Wold Gaulen.

Disse frykter vi mest på sjøen Folk som drikker - 43 prosent Nye båteiere - 11 prosent Ungdom - 10 prosent Folk med stor båt - 10 prosent Folk med liten båt - 2 prosent Kilde: Frendeundersøkelsen / Norstat 2021

Sjelden at folk vil ha strengere regler

32 prosent av de 1000 spurte synes dagens promillegrense i båt er riktig. Bare syv prosent kunne tenke seg å heve grensen.

Ikke drikk alkohol når du vet du skal kjøre båt. Det er oppfordringen fra Frende Forsikring. Foto: Frende Forsikring

– Det er sjelden vi ser at flertallet vil ha strengere regler enn myndighetene, slik som her. Samtidig ser vi at andelen som synes grensen bør bli strengere er like høy som da vi spurte nordmenn om det samme i fjor. Det er påfallende etter et år hvor myndighetene har lagt sterke restriksjoner på oss, sier Wold Gaulen.

Redningsselskapet vil ikke ta stilling til hva promillegrensen bør være, men har klare meninger om alkohol og båtliv.

– Hva promillegrensen skal være overlater vi til politikerne å bestemme, men det er interessant at flertallet av de spurte fortsatt mener grensen burde vært lavere, sier informasjonssjef i Redningsselskapet, Frode Pedersen. Han fortsetter:

– Denne sommeren har igjen gitt oss altfor mange eksempler på at respekten for alkohol ser ut til å være langt lavere på sjø enn på vei.

Frykter flere ulykker

I 2020 økte antallet båtskader meldt inn til norske forsikringsselskap med 25 prosent, sammenlignet med året før. Nesten 13 500 ulykker ble meldt inn. Det kostet over 600 millioner kroner, ifølge Finans Norge.

– Vi forventer mange båter på sjøen også i sommer. Det krever mer av førerne. Flere ulykker kan fort bli konsekvensen, spesielt hvis mange kjører med alkohol i blodet, sier fagsjef Wold Gaulen.

– Den klare oppfordringen er å ikke drikke når du vet du skal kjøre båt. Ikke tøy grensene, det er ikke verdt det. Nyt ferien på sjøen, men la alkoholen vente til du har ankret opp for dagen, sier Edmond Wold Gaulen.