Unngå båtbrann i sommer

I år som i fjor har salget av fritidsbåter vært rekordhøyt. Det innebærer også mange nye båteiere på sjøen i sommer.

– Erfarne båteiere vet som regel hva som kreves av renhold og vedlikehold for å hindre brann eller eksplosjon om bord. Vi mistenker derimot at mange uerfarne båteiere ikke har den samme kunnskapen, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening i en pressemelding.

Båtbranner skyldes ofte lekkasjer i drivstoffanlegg eller feil ved båtens elektriske anlegg. Dårlig lufting og manglende rengjøring i motorrom er andre kritiske forhold som kan føre til brann i fritidsbåter.

– Renhold og god lufting i motorrommet er spesielt viktig i bensindrevne båter. Her kan drivstofflekkasjer på grunn av utette koblinger eller morkne slanger medføre fare for både eksplosjon og brann, påpeker Søtorp.

Mange båtbranner skyldes dessuten elektriske feil på batterier og koblinger. Kortslutninger ved for eksempel tilkobling og bruk av landstrøm er en kjent gjenganger, ifølge båteksperter i forsikringsbransjen.

Brannsikkerhet på båt Ha brannslukkerapparat på minimum 2 kg lett tilgjengelig

Ha røykvarsler, gassvarsler og CO-varsler i båt som benyttes til overnatting

Sørg for jevnlig vedlikehold av el- og drivstoffanlegg

Sjekk at alt av ledninger og rør-systemer til propan er helt tett

Unngå søl av brennbare væsker som for eksempel drivstoff

Stopp motoren og unngå røyking ved fylling av drivstoff

Tenk gjennom hvordan du effektivt kan evakuere båten dersom det brenne

Moderne fritidsbåter er gjerne bygget i plast og med et inventar av lettantennelige materialer. Brann og eksplosjonsfaren blir ikke mindre av at mange båter har store mengder drivstoff om bord, gjerne også propan for matlaging. Et kjennetegn ved branner i plastbåter er at det går veldig kort tid fra start til full overtenning. For å hindre katastrofe må brannen bekjempes i startfasen.

– Det forutsetter tidlig varsling og at personer om bord har slokkeutstyr lett tilgjengelig og kan bruke det riktig. I situasjoner hvor brannen utvikler seg i et eksplosivt tempo, kan det være mer fornuftig å evakuere båten enn å forsøke å slokke, understreker Søtorp.

I tillegg til slokkeutstyr anbefaler Brannvernforeningen at alle fritidsbåter som benyttes til overnatting har en fungerende røykvarsler. Benyttes propan om bord bør båten i tillegg være utstyrt med en gassvarsler.