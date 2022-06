Tips: Hvordan åpne og spise østers

Mattilsynet tilrår at man ikke spiser selvplukkede skjell om de ikke er testet for algegifter, bakterer og virus, samt miljøgifter. Produsentene som omsetter skjell kommersielt, står ansvarlige for at deres østers er trygge.

Stort sett er det franske østers som selges i Norge, sammen med noen fra Nederland og Irland. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det totale markedet for østers i Norge var på 98 tonn i 2021, hvorav import av levende stillehavsøsters fra Frankrike stod for størsteparten.

Spis trygge østers

– Den norske flatøstersen er en eksklusiv delikatesse. Den er populær å sanke for hobbydykkere, men i ferd med å bli en sjeldenhet, og lite tilgjengelig for salg i dag, forteller Petersen.

På norskekysten var det vanlig å høste i store mengder frem til midten av 1800-tallet. Siden den gang har flatøstersen trukket seg tilbake, og finnes nå kun i soloppvarmede poller og grunne områder nord for Trøndelag.

Hvordan åpne og spise østers?



Du trenger:

Østerskniv

Kjøkkenhåndkle eller en klut

Østers Foto: Eivind Yggeseth / Kapital

Sjekk først lukten: Lukt på hver østers straks du har åpnet den. Du lukter fort om den er bra eller dårlig. Lukter det fersk sjø og mineraler, er det tommel opp, men minner lukten om dårlig sjøvann og råtten tang, bør du hive den med en gang.

For å unngå å kutte deg på de skarpe kantene bør du holde østersen i et brettet kjøkkenhåndkle. Ha den spisse enden mot deg og legg hånden på bordet eller støtt den mot kanten av benken.

Østers Foto: Eivind Yggeseth / Kapital

Før østerskniven inn ved den spisse enden og lirk frem og tilbake til muskelen slipper taket. Åpne østersen forsiktig og skjær muskelen løs fra toppen, fjern toppen, deretter løsner du muskelen fra underlokket.

Plukk forsiktig vekk løse deler av skallet, og sett østersen stødig i grovt salt eller knust is. Pass på at innmaten er helt løs, og plukk ut løse deler av skallet.

Østers Foto: Eivind Yggeseth / Kapital

Drypp over noen dråper sitron. Hvis du ser at østersen trekker seg sammen, er den levende og frisk, og god å spise.

Reagerer den ikke på sitronsaften, bør den ikke spises.