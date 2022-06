Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



VIN: Det kjente og kjære vinområdet Chablis gir sine besøkende inntrykk av et område atskilt fra resten av verden – ikke bare fra Burgund, men også fra resten av Frankrike. Området betegnes som «Gullporten» og ligger i Yonne nordvest for Côte d’Or, tett opp mot byen Auxerre.

Den perfekte vin til østers

Chablis utgjør et av Burgunds to store klassiske hvitvinsområder, og tilhører området mer av historiske årsaker enn nødvendigvis nærheten til resten av Burgund lengre sør.

Den aller første chablisen kom fra Les Lys-vinmarken i Chablis i 1140. Les Lys ble etablert av munker som foretrakk sør-østvendte vinmarker som møtte soloppgangen og nøt solen til langt på dag. 878 år senere ligger vinmarken der ennå, plantet med chardonnay eller som den lokalt kalles, beaunois. Munkene og kirken drev Chablis som et stort kooperativ frem til den franske revolusjonen.

I tillegg til å høste druer fra egen eiendom fikk de også druer fra andre bønder. Den franske revolusjonen (1789-1799) snudde opp ned på monopolet munkene og kirken hadde, og 22 familier overtok deres rolle som vinmakere i Chablis. Markedet var allerede skapt i Paris, og ryktet om «den perfekte vinen til østers».

Chablis: Midt i vinmarken ligger kirken. Foto: BIVB Bourgogne

Hva er chablis for nordmenn?

De fleste av oss drømmer om den perfekte sommerkvelden i en stille vik hvor duften av tang, sjø, skalldyr og vin smelter sammen i en perfekt match. Få andre vinstiler passer bedre til norsk sjømat enn en chablis av god kvalitet. Fra 2000-tallet har det vært en formidabel interesse for chablis i Norge. Selv om interessen har stilnet noe etter salgstoppen for ti år siden, har chablis blitt et begrep for kvalitetsvin.

Prisene øker, det samme gjør kvaliteten

Chablis har fått merke klimaendringene på alvor de siste årene. Konsekvensen er synlig. Det er blitt færre druer å lage vin av i området, selv om det har vært noen normalår innimellom. Druemangelen driver prisene oppover, og når prisene først har økt har de en tendens til ikke å synke i franske vinområder. Og pris er sensitivt for mange nordmenn.

Prøv bredden i Chablis

Nordmenn er ofte vanedyr når det gjelder valg av vin. Chablis har lenge vært en favoritt, og er en vinklassiker for mange. Man kjøper av gammel vane og forventninger av hva man vil betale. Den største utfordringen de siste årene er utvilsomt den økende prisen. Prisøkningene har endret på vanene og er den største forklaringen for hvorfor chablis velges bort. Vårt råd er klart og tydelig: Ikke vik fra chablis, prøv ut bredden i kvalitetene som den gir, og prøv gjerne en årgangsvin i tulipanformede glass. Da vil du oppdage chablis for den klassikeren den er.

Chablis består av fire kvaliteter eller såkalte appellasjoner:

1. Petit Chablis, som i hovedsak er på flatene. Jordsmonnet der består av Portland-kalkstein og gir viner med delikate, friske fruktaromaer med overveldende duft som av friske grønne epler, sitrus, lime og melon.

2. Chablis, som ligger på de slake åsryggene, gir viner med en blanding av det enkle fruktdrevne med grønt eple, større intensitet og mer mineralitet enn Petit Chablis.

3. Chablis Premier Cru, som ligger på åsryggene mot sørvest eller sørøst.

4. Chablis Grand Cru, som ligger opp langs åsryggen på høyre side av byen og elven Serein der de fleste vinmarkene heller mot sørvest.

De siste tre appellasjonene har et jordsmonn som består av Kimmeridge-kalkstein. Vinene er langt mer mineralholdige og komplekse, og også mer lagringsdyktige.