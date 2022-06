Denne artikkelen ble først publisert i Kapital.



DRINKER: – Sake kom på det norske markedet for to–tre år siden og har tatt helt av. Nordmenn blir mer og mer internasjonale og har sluttet å være konservative og kjedelige, sier Emil Næss, beverage manager hos Skagstindgruppen.

Skagstind står bak konsepter som Smelteverket, Pokalen, Rådhuset Bar, Torget Mathallen, Krøsset – og Telegrafen i Oslo. Til og med Countryfestivalen på Vinstra har de i sin portefølje.

– Telegrafen er et konsept med flere barer og konferanserom med lek, moro og kvalitet i sentrum, som åpnet i midten av 2021, fortsetter han.

Det består av Restaurant Bestorp, elegante Teleks vinbar med inspirasjon fra 60-tallet, 70-tallsinspirerte Telefonkiosken med shuffle boards og dartsmaskiner og nattklubben Faksen.

Faksen har fokus på det gode gamle 80-tallet, med klubbeventer i helgene i regi av ulike byråer, «som kommer og lager god stemning», ifølge Næss.

– I et av Oslos peneste bygg, som er blitt tatt godt vare på og som ble kåret til byens mest spesielle bygg for noen år siden, legger han til.

Lager drinken: Emil Næss, beverage manager i Skagstindgruppen. Foto: Eivind Yggeseth / Kapital

Historisk sus

For det er mye historie i veggene her. Telegrafbygningen åpnet dørene i 1924, tegnet av de anerkjente arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson, som vant designkonkurransen om bygget i 1916. I ekspedisjonshallen ruver et gigantisk veggmaleri, malt av Alf Rolfsen i 1922. I 1966 ble bygningen utvidet med et påbygg av Nils Holte.

Å gå inn på Faksen er som å tråkke inn i en pastellfarget Technicolor-scene fra Miami Vice i sukkerspinnrosa og mint, med detaljer som neonlys, en telefonkiosk, et bilde av 80-tallsdronning Grace Jones og rosa telefoner hengende ned fra taket.

«Hockeysveis & skulderputer» står det på et neonskilt.

– «Japanese Summer» er en selvkomponert cocktail basert på japanske likører og gin, som skapt for sommertid, sier Næss.

– Yuzu-sake er risvin infusert med sitrusfrukten yuzu. I tillegg har drinken appelsinlikør, gin – helst en botanisk, japansk gin eller London dry gin, ferskpresset ananasjuice og sitronjuice, eggehvite, sukker og vaniljelikør.

En kombinasjon som nesten gir en sorbetfølelse i munnen, mener han.

– Samtidig er yuzu-sitrusen så mye mer kompleks enn andre sitrusfrukter, med en aroma og smak som ikke kan sammenlignes.

Lyst på yuzu

Stadig flere barer bruker yuzu-sake i drinkene sine.

– Jeg tror nordmenn har begynt å åpne munnen for nye smaker. Dette tror jeg blir et yuzu-sake-år.

– Det er ikke tilfeldig at drinken har vaniljelikør – for blir det egentlig mer 80-talls enn det?

– Vi spiller helt klart litt på det. Kombinasjonen sitrus og vaniljesmak – men ikke for kraftig, gir en fantastisk snert til drinken.

DRINKEN: "Japanese Summer", som servert på Faksen. Foto: Eivind Yggeseth / Kapital

Oppskrift: Japanese Summer

3 cl Yuzu-sake

1,5 cl Licor 43

2 cl gin

1 cl Cointreau

1–2 cl sukkerlake

4 cl fersk sitronjuice

8 cl fersk ananasjuice

1 eggehvite

Ananas, yuzu eller tørket appelsin til garnityr

– Hell alle ingrediensene i en shaker. Tørrshake uten isbiter for å binde komponentene sammen og gjøre drinken foamy. Tilsett is i shakeren og rist godt til drinken er avkjølt. Hell over et rocksglass med isbiter og pynt.