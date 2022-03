Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

– Vi startet ut som en erkesykkelplass hvor folk kom innom i kondomdrakt og klikksko rett fra skogen og tok en pils på vei hjem, sier Anders Clausen, daglig leder og barsjef på Rouleur i Oslo.

Baren på St. Hanshaugen har vært gjennom flere forskjellige faser siden oppstarten for syv-åtte år siden. Mens de syklende gjestene fremdeles kommer innom, har også andre gjester for lengst fått øynene opp for stedet. Rouleur fokuserer mest på vin og øl fra mikrobryggerier, men lager noen cocktails også.

– Closing Argument er en moderne take på klassikeren Last Word, som i utgangspunktet er en veldig god cocktail. Originalt har Last Word gin, grønn chartreuse, maraschinolikør og limejuice, men i denne vrien bruker man mezcal istedenfor gin, for litt røykpreg på drinken.

LAGER DRINKEN: Anders Clausen (25) , daglig leder og barsjef på Rouleur. Tidligere erfaring: Fuglen. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

Anders kan fortelle at chartreuse er fransk urtelikør laget etter hemmelig oppskrift.

– Det er fortsatt munker som lager den og fabrikken er fremdeles stengt av, så folk flest kommer ikke inn. Jeg har forstått det slik at de bare setter kasser med chartreuse utenfor, så blir det hentet, forteller han.

– Mange tenker at chartreuse og mezcal kanskje ikke er en match made in heaven, men det fungerer overraskende godt. For min del er dette en perfekt cocktail å starte kvelden med. Den er veldig frisk og syrlig med en ganske kompleks ettersmak som varer lenge.

Chartreuse gir sammen med ferskpresset limejuice en fin grønnfarge på drinken.

– Hell alle ingrediensene i en tom shaker uten is. Limejuicen siles for å fjerne fruktkjøttet. Ha i en liten klype salt som balanserer ut bitterheten i limen og får frem sødmen i de andre ingrediensene.

DRINKEN: Closing Argument Foto: Stine Nibe Ravneberget

Tørrist uten is i rundt ti sekunder, slik at juicen fordeles ordentlig og saltet løses opp, forklarer Anders.

– Fyll så helt opp med is og rist i rundt ti–tolv sekunder. Sil over et glass og pynt med en limetvist.

Oppskrift: Closing Argument

2 cl mezcal

2 cl chartreuse

2 cl maraschinolikør

2 cl limejuice

En klype salt

Limetvist til pynt