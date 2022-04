Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Midt i Oslo sentrum, med bussterminalen og Spektrum som nærmeste nabo, ligger Café Fiasco.

– Hva slags sted skal vi kalle dette? spør Long.

– Det slår meg som en bar, sier Short og ser opp på et par store skjermer som utbroderer det grandiose ølutvalget.

– Men ryktene har det til at burgerne skal være blant byens beste, legger Long til.

FRISTENDE BURGER: Maten på Café Fiasco var godkjent av lunsjkameratene. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Burger og brun bar

Siden 1989 har baren og spisestedet ligget i Schweigaards gate, vegg i vegg med murklossen ved navn Galleri Oslo (som er blitt kåret til Oslos styggeste bygg).

– På den ene siden er beliggenheten fin fordi det er så sentralt. Samtidig er akkurat dette området ikke spesielt trivelig. Og du går vel aldri her med mindre du skal ta bussen eller se en konsert på arenaen ved siden av, sier Long i det de ankommer restauranten.

Utsiden av lokalene er dekket av en knallrød markise, med spisestedets navn skrevet i hvitt. Uteserveringen er stort sett tom, bortsett fra to gjester som finner varmen under varmelampene.

Long og Short går inn glassdøren til Café Fiasco midt på dagen, like etter åpningstid.

Det er litt mørkt i lokalet, som har sorte gulv og dempet belysning. Lunsjduoen setter seg på et ledig bord, ikke langt fra bardisken som er kledd med trepanel og røde detaljer.

Menyen består av syv ulike burgere og to sideretter; fries og toast med ost og skinke. Burgerne er laget av kvernet høyrygg, bortsett fra det ene vegetaralternativet. Samtlige serveres i brioche.

Bestillingen må de to gjøre i baren. Prisene er det ikke mye å si på. En burger til under 140 kroner og fries til 48 kroner.

Long og Short går for hver sin variant.

LENGE I BRANSJEN: Siden slutten av 80-tallet har Café Fiasco holdt dørene åpne i Oslo sentrum. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Overraskende god burger

Klokken er litt over tolv og lokalet er ganske tomt. På et par bord sitter enkelte gjester med en pils og reisebagasje.

– Dette er nok et sted som blir fullere utover kvelden, vil jeg tro, sier Long.

Etter drøyt 20 minutter blir burgerne servert på det enkle trebordet av en servitør. Long gikk for «Kick Out The Jams», inspirert av rockreferansen ved samme navn. Burgeren serveres med cheddar, trøffelmajones og såkalt baconjam.

– Oi, dette var godt, sier Long umiddelbart.

– Kjøttet er saftig, perfekt stekt og smaksrikt. Baconblandingen er også supergod, og majonesen smaker ordentlig trøffel, fortsetter hun.

Short på sin side gikk for «Fiasco Burger», med salat, coleslaw, rødløk, tomat, cheddar, bacon og aioli.

– Dette er også herlig, melder Short fra andre siden av bordet.

– Brødet kunne derimot vært litt saftigere. Det smaker det ikke så mye av, legger Long til.

Short nikker i enighet og nipper til et par fries.

– Friesene er enkle, men cripsy og passe saltet.

Summa summarum

Maten hos Café Fiasco er god, og prisene også. Men stedet når ikke helt opp for lunsjkameratene.

– Dette er en svak firer. På grunn av ventetiden og at det generelt kunne vært litt triveligere på innsiden.

– Ja, lokalene er dessverre nokså lite innbydende. Og servicen er heller ikke spesielt bra. Men burgeren, den vil jeg spise igjen, sier Long.

– Det er burgeren som redder Fiasco.

Café Fiasco - Terningkast: 4

Ikke lunsjduoens nye favoritt for forretningslunsj, men Cafe Fiasco serverer bra burger til minst like gode priser om du er på farten ved bussterminalen.

Sted: Schweigaards gate 4, 0185 Oslo.

Tid før maten kom: 21 minutter.

Pris lunsjretter: 138 kroner for burger (+ 48 kroner fries)

Besøkt: 24. mars.