Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Det er litt labrere fredagsstemning på anmelderne enn vanlig. Begge er i en post covid-tilstand, men solen skinner og de skal spise lunsj på ikoniske Theatercafeen. De blir stående i køen inne i restauranten og venter på anvist bord.

– Disse er de kjipeste i hele restauranten, sammen med chambre séparée Bunnefjorden innerst i lokalet, sier Short og peker på bordene nærmest inn- og utgangsdøren, som også blir flittig brukt når gjestene skal gjøre sitt fornødne.

Hun har ikke mer enn fullført siste setning før hovmesteren viser dem til nettopp et av disse bordene. Short spør så pent hun kan om det er mulig å sitte mer sentralt lenger inn i restauranten, og etter et par minutter får de et nydelig, rundt bord midt i smørøyet.

Umiddelbart etterpå kommer en smørblid, servitør og tar opp drikkebestilling. På null komma svisj står to fylte glass på bordet.

GRØNN START: Theatercafeen har en egen, grønn meny som anbefales for deling. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Egen grønn meny

Av hovmesteren får duoen utlevert både ordinær lunsjmeny og en grønn meny som skal være perfekt for deling. Den består av beter, krispy artisjokk, høvlet zucchini og risoni med parmesan og syltet sitron.

Short er i det grønne hjørnet, men har allerede blinket seg ut cæsar-salaten med kylling, bacon, krutonger, urter, spirer og parmesan.

Long har lyst på både forrett og hovedrett, og bestiller krispy artisjokk med grillet agurk fra den grønne menyen og grillet surdeigsbrød med chevre, rødbetstartar, hasselnøtter og estragon til hovedrett.

Restauranten begynner å fylles opp. Det er en klar overvekt av velkledde venninner midt i livet, forretningsmenn i dress og personer som antas å kle seg pent også på hjemmekontor, som har tatt en liten pause midt på dagen. Den lave summingen begynner å ta seg opp, men stemningen er fortsatt dempet og rolig.

På hyggelig og profesjonelt vis dukker forretten til Long opp, som hun søsterlig deler med sin makker.

– Denne forretten er god. Særlig de sprø artisjokkene i kombinasjon med røkte mandler. Men foccaciaen er langt fra spennende.

Short nikker seg enig.

NESTEN PERFEKT: Seigt bacon ødela litt for en ellers knakende god cæsarsalat. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Reddet av stemningen

Klokken har akkurat passert 12, og det begynner å bli trangt om saligheten på Theatercafeen.

– Godt vi var smarte nok til å bestille bord, sier Long idet servitøren kommer med hovedrettene.

Short har spist så mange cæsarsalater at hun føler seg på trygg grunn når hun roser den saftige kyllingen og den sparsommelige mengden med dressing. Det er snarere regelen enn unntaket at cæsarsalater svømmer i dressing. Salaten er akkurat slik en grønn salat skal være, og krutongene passe små. Det samme kan ikke sies om baconet. Det hjelper lite at det er fra Idsøe når det blir servert i hele lengder og er direkte seigt.

Long får servert sin hvite geitost på en slags seng av rødbeter.

LITT SPARSOMMELIG: Long hadde ønsket seg litt mer hvit geitost og større biter av rødbeter, men smilte likevel fordi totalopplevelsen var så god. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

– Jeg elsker kombinasjonen rødbeter og chevre, men foretrekker rødbeter som ikke er «ferdig tygget». Ordet rødbetstartar taler jo for seg, men biter av rødbeter hadde vært å foretrekke. I tillegg synes jeg at kokken kunne vært rausere med chevren. Her er det bare tre små femkroninger, sier Long.

Ingen av de forhenværende covid-pasientene orker å spise opp alt på tallerkenen, og melder pass også til kaffe og dessert.

– Dette er ikke så lett, for når det gjelder stemning og service – spesielt med tanke på en forretningslunsj – så er det intet å trekke for på Theatercafeen. Det kan på mange måter ikke bli riktigere når det gjelder vår lesergruppe, men maten står ikke i stil til etablissementet. Dessverre, sier Short, som har vært mer heldig med sin cæsarsalat på Theatercafeen tidligere. Også Long lurer på om de har hatt en litt dårlig dag på kjøkkenet, for også hun har fått servert mat med større grad av perfeksjon tidligere.

Lunsjguide, Theatercafeen Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

– Hadde det ikke vært Theatercafeen ville jeg vært på en firer. Men hvis du ikke går hit for maten, men stemningen – hvilket jeg tror gjelder ganske mange her – lander jeg på en femmer, sier Long.

– Som om jeg skulle sagt det selv, sier makkeren om en av sine favoritter både når det gjelder lunsj, middag og annen festivitas.

Theatercafeen - Terningkast 5

Hotel Continental åpnet i 1900 med 30 hotellrom, og med Theatercafeen i første og andre etasje. Nå er det tre spisesteder i første etasje: Theatercafeen, Bar Boman og nykommeren Casbar (etter Steamen) med inngang fra Olav Vs gate.

Lunsjmenyen på Theatercafeen er variert, med alt fra tartar, løyrom og burger til smørbrød, salater, fiskekaker og eggeretter.

I tillegg tilbys en egen grønn meny. Service og stemning er toppkarakter, på maten har de mer å gå på.

Sted: Stortingsgaten 24/26.

Pris lunsjretter: 199 til 545 kroner.

Tid før maten kom: Ni minutter.

Besøkt: 4. mars 2022.