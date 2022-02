Imponerende viner fra Guigal

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital.



Hva kan vel passe bedre enn å innta et godt glass rødvin foran peisen etter en lengre skitur? Om vinteren er fyldige, smaksrike rødviner på salgstoppen, viser tall fra Vinmonopolet. Et favoritt-vinområde som innfrir når det gjelder nettopp slike peisviner, er Rhône-dalen i Frankrike, som begynner en times kjøretur sør for den franske mathovedstaden Lyon og ender rundt den gamle pavebyen Avignon i Sør Frankrike.

Selv om det finnes mange bomkjøp i polets hyller, er prisene på kvalitetsvin fra Rhône-dalen fremdeles moderate sett i forhold til kvaliteten og prisen på sammenlignbare viner fra Bordeaux og Burgund. Og vinene til Guigal er trygge kjøp som gir god kvalitet for pengene.

Guigal banet vei

Grunnlegger: Etienne Guigal Foto: Guigal

På verdensbasis selges det 360 millioner flasker vin fra Rhône-dalen. Rødvin står hovedsakelig for salget med 76 prosent, mens rosévin og hvitvin står for resten.

Familien Guigal har aner tilbake til 1946 som eget varemerke, og betraktes som en av de mest anerkjente produsentene i vinregionen. I dag kan man faktisk si at Guigal banet vei og gjorde Rhône-dalen kjent verden over med sin utrettelige kamp for å bevare et vinområde som ikke alltid har fremstått som et kvalitetsområde for vin, selv blant franskmenn.

Guigal Côte Rôtie La Turque 2016

Middels rød farge. Intenst konsentrert. Bjørnebær, anis og urter på duft og smak. Medium pluss syrlighet og fatpreg. Fyldig, mektig vin med lang ettersmak. Wow-faktor. Passer til: Storvilt, lam. 3 100 kr (bestilling)

Poeng: 95

Importør: Moestue Grape Selections Varenr: 10796601

Guigal Ch. de Nalys Chateauneuf-du-Pape 2016

Middels rød farge. Mørke bær, anis og rødfrukt på duft og smak. Fyldig rik vin, medium pluss syrlighet, modne tanniner og lang ettersmak. Dekanter gjerne vinen. Passer til: Storvilt, lam.

Pris: 664 kr (bestilling)

Poeng: 88

Importør: Moestue Grape Selections Varenr: 3203301

Guigal Gigondas 2019

Middels dyp rød farge. Modne røde bær, urter og fat på duft og smak. Presis fruktkonsentrasjon, markerte tanniner og lang ettersmak. Dekanter gjerne vinen og bruk store glass. Passer til: Storvilt, lam.

305 kr (basis)

Poeng: 88

Importør: Moestue Grape Selections Varenr: 3124401

Guigal Condrieu 2019

Middels gulgrønn farge. Gul frukt, hvite blomster og urter på duft og smak. Fet stil med voks og appelsinskall i ettersmaken. Medium pluss syrlighet. Server i store glass. Passer til: Fisk, skalldyr.

454 kr (bestilling)

Poeng: 90

Importør: Moestue Grape Selections Varenr: 5156801

Guigal Côte Rôtie Ch. D'Ampuis 2017

Middels rød farge. Konsentrert. Mørke bær, krydder og pepper på duft. Rik fyldig smak med flott fruktighet og balanserte tanniner. Passer til: Storvilt, lam.

Passer til: Storvilt, lam.

Pris: 998 kr (bestilling)

Poeng: 90

Importør: Moestue Grape Selections Varenr: 4582301

Guigal Crozes Hermitage 2019

Dyp rød farge. Pepper, rød frukt og sval fruktighet på duft og smak. Fruktdrevet med en flott medium minus syrlighet og lang ettersmak. Passer til: Storvilt, lam.

280 kr (test)

Poeng: 88

Importør: Moestue Grape Selections

Historien om Guigal begynte allerede i 1924, da 14 år gamle Etienne Guigal ankom den lille landsbyen Ampuis nord i Rhône-dalen for å jobbe hos vinprodusenten Vidal-Fleury. 22 år senere hadde han steget i gradene fra ryddegutt, og ble kjellermester som en av de yngste noensinne med sine 36 år.

Mistet synet

Etienne Guigal ville derimot videre. Gjennom årene under andre verdenskrig begynte ideen om å starte for seg selv. Ideen ble en realitet i 1946, da selskapet E. Guigal ble skapt. Forretningsideen var enkel: å bli en respektabel oppkjøper av vin og druer fra småprodusentene i området rundt Ampuis, for deretter å selge vinen under egen etikett til en dyrere pris. Sett med dagens øyne var årsproduksjonen beskjeden med 70.000 flasker. Men det kastet godt av seg økonomisk i etterkrigsårene. Etienne Guigal var imidlertid sulten på mer suksess.

For det økonomiske overskuddet kjøpte Etienne Guigal egne vinmarker for å bli mer uavhengig og samtidig kunne levere mer vin. Han visste hvilke vinmarker han ville ha, og var kjent for å ha svært god kunnskap om vinmarkenes iboende kvalitet. Ryktet om den gode vinen fra Guigal spredde seg fort, og fremtiden så lys ut. Inntil synet hans sviktet litt etter litt.

Håndplukkes: Alle druene i toppvinmarkene til Guigal håndplukkes. Foto: Guigal

Internasjonal anerkjent

Etienne Guigal ble helt blind i 1961, like etter at han fylte 51 år. Det stoppet ham imidlertid ikke, og han lot sin 17-årige sønn Marcel tre inn i bedriften og være hans øyne. Det viste seg å være et lykketreff for den lille familiebedriften. Sammen med sønnen Marcel vokste produksjonen gjennom 70-tallet og frem til slutten av 80-tallet til 3,5 millioner flasker.

Mye av veksten skyldtes økende redaksjonelle omtaler av vinene i markeder som USA og England. Spesielt må nevnes da datidens vinguru, amerikaneren Robert Parker, i 1986 ga alle Guigals beste viner toppkarakter med 100 poeng av 100 mulige. Fra 1986 har faktisk ingen andre vinprodusenter fått så mange årganger bedømt som 100 poeng som Guigal.

Han skiftet på få år rolle som en nasjonal produsent med adresse i den nordlige delen av Rhône-dalen, til å bli en internasjonal anerkjent vinprodusent med fantastisk omdømme.

Eget slott; Marcel og Philippe Guigal foran Château d’Ampuis. Château d’Ampuis er betegnet som et nasjonalmonument i Frankrike. Foto: Guigal

Nærmet seg “kongelig” status



I dag kan man trygt si at Guigal nærmet seg “kongelig” status som produsent i Rhône-dalen. Etter at Etienne Guigal døde i 1988, har Marcel og hans sønn Philippe Guigal fortsatt med oppkjøp av vinmarker og økt produksjonen til formidable 7,5 millioner liter. Som både innkjøper og vinprodusent med leveringsavtale med over 600 drueprodusenter i Rhône-dalen, er familien Guigal blitt en premissleverandør både på kvalitet og pris for andre vinprodusenter i vinregionen.

Men med suksess kommer også kritikk. Med stadig økende volum er det nok av eksempler på at kvaliteten synker. Guigal ble ofte tidligere kritisert for å ha for mye fatkarakter i vinene sine. Philippe Guigal forteller imidlertid til Kapital at familien siden 2003 bevisst har endret på bruken av eik. Først med å bygge opp en egen bøkkerfabrikk for å kontrollere kvaliteten selv, deretter å forbedre vinifikasjonen og innhøstningsmetoder slik at det er bærfruktigheten som fremstår først i smaksbildet på vinene.

Alltid et godt kjøp

Guigal vinmarker i Rhône-dalen Foto: Guigal

Etter vår mening har Guigal endret seg markant gjennom de siste ti årene. Bedre vinifikasjon, spontanfermentering, lavere avkastning og eldre vinstokker er noen stikkord som har endret kvaliteten. I dag preges vinutvalget til Guigal både fra nord og sør i dalen av mer tidlig drikkemodne viner, uten et dominerende fatpreg på smak. Borte er fatdominerte viner som trengte 10 til 15 år før de var drikkemodne.

Etter vår mening fremstår vinene til Guigal som trygge og gode kjøp. Her finner man også en imponerende bredde, fra deres enkle hverdagsviner fra Côte-du-Rhône til kvalitetsvinene fra Gigondas og Châtenauneuf-du-Pape i sør via St. Joseph, Crozes Hermitage, Condrieu og Hermitage i nord – til de sagnomsuste og dyre ikonvinene La Landonne, La Mouline og La Turque fra Côte Rôtie.

Anbefalt til vinene: Reinsdyrmedaljong med grønnsaksragu Foto: MatPrat

Oppskrift: Reinsdyrmedaljong med grønnsaksragu

Ytrefilet av reinsdyr er fantastisk mørt og smakfullt, og noe av det mest eksotiske og eksklusive vi kan by på her i landet. Men det behøver likevel ikke være komplisert. Her er en rett som garantert vil gi gjestene vann i munnen.



Vinmatch: Til dette smaksrike, sødmefulle og magre reinsdyrkjøttet er viner fra Rhône-dalen med en aning fruktdrevet bærfrukt en ypperlig match. Viner fra Nord-Rhône skiller seg positivt ut, spesielt med smørbasert potetmos eller fløtesauser på tallerken.

Dette trenger du:

800 g ytrefilet av reinsdyr

2 ss smør til steking

2 kvister frisk rosmarin

Grønnsaksragu:

1 stk. rødløk

2 stk. gulrot

100 g aromasopp eller sjampinjong

3 ss smør til steking

2 ss balsamicoeddik

1 ss sukker

1 ss hakket bladpersille

1 pk. babyspinat (à 65 g).

Slik gjør du det:

1. Kutt grønnsaker i fine terninger. Ha grønnsaker og litt smør i en stekepanne og fres grønnsakene til de begynner å få farge. Tilsett balsamico og smak til med salt, pepper og sukker. Hold varmt.

2. Del reinsdyrfileten i fire like store biter. Sett dem på høykant og bank dem forsiktig så de blir like store.

3. Varm en stekepanne og ha i litt smør. Når det slutter å bruse, er det varmt nok til å legge i kjøttet. Brun kjøttstykkene 1–2 minutter på begge sider. Krydre med salt og pepper. Legg gjerne litt frisk rosmarin i pannen under stekingen. Etterstek på lavere varme et par minutter.

4. Vend inn frisk spinat og hakket persille i grønnsaksraguen og rør inn resten av smøret, så raguen blir blank og bløt. Fordel grønnsakragu på tallerkener og legg på kjøttet.

Server reinsdyrmedaljongene med grønnsaksragu og en god potetmos. Det er ikke nødvendig med saus til denne retten fordi grønnsakene er saftige og gode, men vil du likevel ha saus, så passer det godt med en rødvinssaus.

Du kan bruke både reinsdyrfilet (ytrefilet) og flatbiff av rein (reinsdyrplomme) for å lage reinsdyrmedaljonger. Medaljong brukes om biffer med rund eller oval form. Ordet er fransk, og betyr “stor medalje”.

(Kilde: Matprat)