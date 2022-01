Vin: California på godt og vondt

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Viner fra USA, og spesielt fra solstaten California, er populære i Norge. Kultviner fra produsentene Ridge, Littorai, Ojai og Corison blir utsolgt mer eller mindre straks de lanseres.

Deres suksess danner imidlertid grunnlaget for en god etterstrøm av viner og produsenter som kan levere i større allokeringer til Norge. Prisgunstige hvitviner og nye vinstiler fra «ukjente» druer gjør California til et spennende vinland å utforske.

Ukens anbefalte rødviner er ikke nødvendigvis blant de rimeligste på Vinmonopolet. Vinene reflekterer hva man må betale for god kvalitet i dagens marked. Prisene på rødvin spesielt er stigende i California, men fortsatt får man mye hvitvin for pengene i prisklassen 290 til 400 kroner.

Nesten monopol: 98 prosent av all vin eksportert fra USA kommer fra California. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Hvitvinene fra California av god kvalitet er den store jokeren i inngangen til det nye året, etter vår mening. Viner som Submarine Canyon Monterey Chardonnay 2018 fra Joyce og Santa Barbara Chardonnay 2018 fra Sandhi har i de senere årgangene imponert oss mer og mer.

Ren, presis fruktkvalitet, god konsentrasjon og iboende flott syrlighet gjør at vinene fremstår som noen av de beste hvitvinskjøpene på Vinmonopolet.

Kommer vinen frem?

Med stadig økende etterspørsel må også logistikken fungere godt. Ledetiden fra USA er normalt seks til åtte uker, forteller produktsjef Thomas Grette hos vinimportøren Vinarius.

– Nærmere 16 ukers ledetid er den nye virkeligheten for vinimportørene i Norge. Unntaket er om man booker plass på containerskip som leverer hurtigere, men til fraktpriser som er blitt femdoblet under pandemien, sier Grette og fortsetter:

– Vi øker bestillingene, og i noen tilfeller vil vi ha opptil tolv måneders forventet salg i bestilling eller på lager som følge av den nye logistikkvirkeligheten. Men i disse dager er utsolgtsituasjoner nærmest uunngåelig.

Den samme historien fortelles fra Moestue Grape Selections.

– En av de beste produsentene i USA, Larry Stone, skulle ha kommet med nye årganger i november i fjor, men ankomsten av Lingua Franca-vinene hans forventes i begynnelsen av mars, forteller produktsjef Nina Norrgård hos Moestue Grape Selections.

Skulle du være på på jakt etter en spesiell vin som er utsolgt, fanger Vinmonopolets systemer automatisk forventet ankomstdato slik at både du og butikkene vet når vinen er tilgjengelig igjen.

Vinmarker i Sonoma Foto: California Wine Institute

Iboende syrlighet

Årsaken til at California er blitt populært er rett og slett at vininteresserte nordmenn higer etter kvalitet til en fornuftig pris. Fornuftig pris kommer litt an på hvem som svarer eller spør.

Tall fra Vinmonopolet viser at kvalitetsviner til mellom 300 og 700 kroner viser stabil vekst og gjenkjøp. Når prisen er riktig, er det smakskvaliteten som betyr noe.

En fellesnevner for alle rødvinene vi anbefaler denne uken – bortsett fra Cabernet Sauvignon Georges de Latour Private Reserve til 1.460 kroner – er balansert fatbruk og moderate alkoholnivåer. Samtidig har de anbefalte vinene en iboende syrlighet, flott konsentrasjon og fruktdrevet stil.

Styr unna, selv til saus

Når det er sagt, domineres fortsatt totalsalget fra California av Norges mest solgte rødvin, Falling Feather.

Hele 561.351 boksviner à tre liter ble solgt i 2021, viser ferske tall fra Vinmonopolet. Etter vår mening er denne vinen svært dårlig, på grensen til udrikkelig.

Så rådet er å styre unna, selv til sausbruk.

Gode smaker: California er et spennende vinland å utforske. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Prøv nye druesorter

Fra California vil man fremover se mer av viner som er laget av andre druesorter enn de klassiske cabernet sauvignon, chardonnay og pinot noir.

Årsaken er at i motsetning til i Europa eier ikke nødvendigvis vinprodusentene vinmarker selv, men kjøper inn druer fra rene drueprodusenter. Når etterspørselen etter kvalitetsviner øker, tvinges produsentene til å lage vin av andre druetyper for å tilfredsstille prisbevisste kunder.

Etter vårt syn er zinfandel, merlot, syrah og cabernet franc druetyper man vil se mer av fra California i fremtiden.

Spesielt anbefalte viner fra California