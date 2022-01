Denne artikkelen ble først publisert i Kapital.

Fra hver sin kant av Europa har Dorli Muhr og Dirk van der Niepoort, som i sin tid faktisk var gift, vist at tradisjonelle vinområder som Burgund, Bordeaux, Piemonte og Toscana må vike plass for vinområder som muligens hadde gått i glemmeboken uten dem.

Muhr har gjenopplivet den gamle berømte vinmarken Spitzerberg i Østerrike, mens Niepoort har bidratt til å sette Douro i Portugal på svakvinskartet igjen.

Dette er viner du ikke vil gå glipp av.

Dorli Muhr: Har gjenskapt en av verdens beste vinmarker. Foto: Herbert Lehmann

Gjenoppstandelsen

På begynnelsen av 1800-tallet og frem til 1900-tallet hadde vinmarker i Tyskland, Østerrike og Ungarn priser og anerkjennelse som overgår selv Bordeaux, Champagne og Burgund i dag, men etter første verdenskrig falt markedet for dyrere viner vekk i Østerrike og Portugal.

Fokuset ble lagt til å lage viner som skapte høyt salgsvolum og dermed lavere kvaliet. Spitzerberg-prosjektet startet i 2002 da Dorli Muhr bokstavelig talt tørket støv av og gjenskapte Spitzerberg som arnested for en av Østerrikes beste vinmarker.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med den lille jordflekken jeg arvet, sier Dorli Muhr til Kapital.

Hennes bestemor fikk i 1918 en liten jordflekk av Spitzerberg-vinmarken på 0,17 hektar fra en tante i bryllupsgave, som Muhr etter hvert arvet. Og der startet hun altså med vinproduksjon som skulle vise seg å bli svært suksessfull.

– Det var ingen selvfølge at jeg fikk det til, men i starten var det ingen kommersiell tanke bak vinproduksjonen. Mine foreldre dyrket i noen tiår de få vinrankene som stod der, men gravde ut vinrankene når de ble uproduktive. Da de ble pensjonister, gikk familiegården til min søster, bortsett fra de ikke-beplantede vingårdene, som de ga meg, sier Muhr.

– I 1996, i en sentimental periode, hadde jeg lyst å gjøre noe ut av den lille jordflekken i det vakre landskapet. Blaufränkisch-druer ble plantet uten at jeg visste at jeg skulle starte et eget prosjekt der i 2002. Produksjonen var minimal. 100 flasker i året holdt knapt til mitt eget forbruk – mitt ønske var at jeg ville dra dit bare en gang i året for å si “det er min vingård”, forteller Muhr.

Gammel storhet: Vinmarkene i Spitzerberg har vært dyrket siden 1400-tallet. Foto: Herbert Lehmann

Fra glemsel til verdensstjerne

I begynnelsen var det mye prøving og feiling, men til slutt knekket Dorli Muhr koden.

Det var mulig å lage fantastisk stedegen vin fra Spitzerberg, men det nyttet ikke med nye vinstokker. Hun måtte enten skaffe flere vinmarker med gamle vinstokker, eller legge prosjektet dødt. Det første skulle vise seg å ikke være lett. Vinmarkene i området var små og eid av eldre menn som laget vin som en hobby, og som ivaretok generasjoners pleie av vinplantene.

Totalt sett er det cirka 80 hektar med vinmarker i Spitzerberg.

– Det tok mange år å overtale de gamle eierne til å leie ut eller selge meg vinmarkene. Én ting var å overta, men mange vinmarker hadde dårlig “helse” etter langvarig bruk av landbrukskjemikalier. Sakte, men sikkert har andelen vinmarker økt fra 0,17 hektar til 10,5 hektar. Det er en ideell størrelse for å oppnå mitt neste store mål – å lage en vin fra Spitzerberg som mine barnebarn forteller stolt om til sine barn og lar dem smake, sier hun.

Anbefalte viner fra Dorli Muhr:

Legende: Dirk van der Niepoort er blitt et nasjonalikon for Portugal Foto: Winetailor

En levende legende

Også Dirk van der Niepoort har vist verden at han lager legendarisk gode viner. En levende legende kan man trygt kalle ham.

Niepoort benevnes ofte som den mest kjente personen i Douro, kanskje i hele Portugal når det er snakk om vinsektoren. Etter et dramatisk og dyrt arveoppgjør med sin søster for noen år siden tok han 100 prosent kontroll over den gamle familiebedriften med aner tilbake til 1842.

– Det var et være eller ikke være for min del, fortalte Niepoort til Kapital i 2018, da de siste papirene i arveoppgjøret var undertegnet. – Det føles ikke rett, etter å ha jobbet natt og dag i 30 år, å måtte sette seg i ny gjeld for å videreføre familiebedriften, sa han, før han konkluderte: – Nå er alt fokus på å gjenskape tiden det var gøy å lage vin.

Vakkert landskap: Dirk van der Niepoorts vinanlegg i Dourodalen. Foto: Sune Eriksen/Winetailor

Satte svakvin på kartet

I årene etter arveoppgjøret så man resultatet.

Dirk van der Niepoort betegnes som Douro-dalens ukronede konge i Portugal. I århundrer var Portugal mest kjent for sin portvin, men i dag kan man se at svakvinen stadig øker i produksjon og kvalitet.

Lengst fremme i kvalitetsutviklingen har Niepoort stått last og brast. Firmaet hans har i dag 60 hektar dyrket vinmarksareal, hvorav 60 prosent representerer hvit-, rosé- og rødviner og 40 prosent portvin. Slik har han bidratt til å sette Douro på svakvinskartet igjen.

Særlig engasjert blir Dirk van der Niepoort når temaet druesorter kommer opp. Han er ikke begeistret for kun å produsere de fem store druene i Portugal: Touriga Nacional, Touriga Francesca, Tinta Roriz, Tinta Barroca og Tinta Cão. Hans mål er å fremme landets mangfoldige druevariasjon, noe som er med på å gjøre vinene enestående og terroir-preget.

Anbefalte viner fra Niepoort: