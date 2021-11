Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



– For de som har sett TV-serien Cheers fra 80- og 90-tallet, ønsker vi at gjestene skal føle seg som hjemme her, sier Emil Nilsson hos Krök i Oslo.

Sammen med søskenparet Frank Alexander Ek og Filip Sæle Ek, startet han opp Krök på Youngstorget tre uker før corona slo ned i mars i fjor.

– Vi vil være et sted for alle, derfor kom den vennskapelige New York-nabolagsbaren inn i bildet. Det var vrient for oss da pandemien kom, siden konseptet handler om at gjestene skal bli kjent med hverandre, og restriksjonene tillot ikke det.

De legger sin stolthet i å prøve å lære seg navnene på stamgjestene – hvis de er bekvemme med det.

Alt er Krök

– Vi driver jo en bar i Skandinavia tross alt – vi er litt reserverte. Så uten å komme for nære, jobber vi med å komme litt nærmere, sier Nilsson

– Krök betyr noe som er bøyd på svensk. Som at veien svinger og er krök. Men det er også et slangord for så godt som alt som har med alkohol å gjøre – vi skal ut og kröka, for eksempel. Ettersom det ikke finnes i det norske språket og vi er tre svensker, så var det et passende navn. Vi selger jo alkohol og ligger på et hjørne i en sving.

At stedet er lite og har mange bra barer rundt seg, er ikke noe problem for Nilsson. Han ser heller på stedene som hjelp, enn konkurrenter.

Serverer mat til 02:30

LAGER DRINKEN: Emil Nilsson, daglig leder på Krök. Tidligere erfaring: Bar Boman og Bølgen og Moi Tjuvholmen. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

Krök byr på en liten og sesongbasert cocktailmeny, med fem cocktails som byttes ut fire ganger i året. I tillegg til en vinliste på rundt 30 viner, en ølmeny som rullerer og charcuterie med spekemat og oster, som serveres frem til klokken halv tre på morgenen.

– Tennesse Hipster er en whiskeybasert drink med blåbærinfusert Jack Daniels. Vi liker lokale produkter, så vi bruker en økologisk rødbetkombucha fra Oslo-baserte Empress. Det er et lite kombuchabryggeri startet opp av et ektepar. Kombuchaen har jordete rødbetetoner, som funker bra med sødmen fra whiskeyen og blåbærene, men også litt ingefær og eple. I tillegg får man syre fra sitronjuice i drinken og bitterhet fra appelsinbitters, sier han.

- En hipstergreie



– Navnet kommer av at kombucha alltid er blitt sett på som noe veldig hipsteraktig, mens Jack Daniels er en Tennessee whiskey. Og bourbon har også alltid vært en hipstergreie å drikke – så litt ironi spiller vi på.

Nilsson understreker at Jack Daniels og kombucha er heltene i drinken, og en «match made in heaven».

– Jack Daniels har fått et veldig harry og ufortjent stempel, etter min mening. Men man må huske på at Jack Daniels var favorittwhiskeyen til Frank Sinatra. Den er verdens mest solgte whiskey i dag, og det var han som gjorde den populær. Så jeg har gjort det til min kampsak å få folk til å skjønne at den er veldig god. Og den funker ekstremt bra i cocktails, sier han.

– Hell blåbærinfusert Jack Daniels i et høyt og tomt drinkglass. Tilsett sitronjuice, sukkerlake og appelsinbitters. Topp halvveis opp i glasset med kombucha og rør rundt. Det er enklere å blande ingrediensene uten isbiter i. Fyll isbiter helt topp til toppen av glasset, og tre isbiter ekstra. Pynt med en liten kvast fersk rosmarin, for å gi drinken en ekstra dimensjon, og en skive tørket rødbete.

Oppskrift: Tennessee Hipster

DRINKEN: Tennessee Hipster Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

4 cl Jack Daniels infusert med blåbær

2 cl sitronjuice

1 cl sukkerlake, gjerne litt ekstra søt

Cirka 3 dæsjer appelsinbitters

Rødbetkombucha

Rosmarin og tørket rødbeteskive til pynt

Blåbærinfusert Jack Daniels

Bruk gjerne frosne blåbær eller egenplukkede, som har god smak og gir en fin farge.

Hell cirka 400 gram blåbær sammen med én flaske whiskey i en lufttett krukke. La det stå i cirka en uke – rist på krukken annenhver dag for at det skal blandes ordentlig.

Etter en uke kjører man alt i blender og siler bort blåbærene.

Tørket rødbet til garnityr

Skjær rødbeten i tynne skiver. Legg skivene på et bakepapirkledd brett i ovnen og stek på cirka 70 grader i åtte til ti timer.

Kjenn etter underveis. Når skivene er crispy, er de klare.