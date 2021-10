Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

– Perestrojka betyr «omstrukturering» på russisk. Det var en reform i Sovjetunionen på 80-tallet hvor man ønsket å bringe normalitet tilbake til folks liv, men som feilet, sier barsjef Kuba Socha hos Perestrojka.

Den russiske baren, eller «et sovjetnostalgisk sted», som Socha selv beskriver den, ligger i Strøget-passasjen et steinkast unna Youngstorget i Oslo.

– Her kan man slappe av med en kald vodka med riktig temperatur, noe som er veldig uvanlig i Norge. Vi har en enkel meny, for vi liker at ting er uanstrengt. Det er lave skuldre her, sier han.

- Ganske Sovjetunionen-orientert

BARSJEF: Kuba Socha, barsjef på Perestrojka. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

– Navnet klinger bra og er ganske Sovjetunionen-orientert, så når man hører navnet tenker man umiddelbart på Russland.

Det skal godt gjøres å tre inn på Perestrojka og ikke la tankene vandre til russiske landområder.

Veggene er dekorerte med sider fra det russiske magasinet Ogonek, som kan oversettes med «liten brann».

Bladet ble trykket i millionopplag på 80- og 90-tallet, ifølge Socha.

Magasinet var fullt av flotte bilder og artikler som nå pryder veggene i baren, sammen med moderne, russiske avisutklipp, kaviarbokser, en russisk Mig-pilothjelm, russiske plakater og babushkaer – eller matrjosjka – som barsjefen påpeker at de faktisk heter.

– Randomness beskriver interiøret vårt bra. Vi har en ellevill miks av ting, og det vokser stadig. Etter snart seks år kommer gjester titt og ofte med ting de tror kan passe inn her, sier han.

– Da baren ble bygd fant vi en kasse med pornomagasiner fra 70-tallet og en flaske vodka inni veggen som skulle rives. Derfor finnes utklipp fra disse magasinene rundt omkring også.

Ideen bak baren er at man aldri vet hva man ser når man kommer inn – noe de selv mener de har klart ganske bra. Det gjenspeiles også i menyen. For baren er kanskje mest kjent for sitt store utvalg av hjemmeinfusert vodka, enten det er med smak av kamferdrops, smørbukk, chili, ingefær eller surkål.

Surkålvodka er overraskende populær



– Surkålvodkaen er den rareste – og overraskende populær. Vi lagde den på spøk da det var jul. Men folk spør stadig etter den, forklarer Socha.

– Apple Cake er en veldig populær drink i Polen, som baserer seg på Zubrówka. Det er en polsk vodka med mye smak, tilsatt ekstrakt fra håndplukket bisongress fra Bialowieza-skogen. Brennevinen har en lang historie og er et av Polens største eksportprodukter innen alkohol. Den er nydelig sammen med eplejuice eller ingefærøl.

Han avkrefter at vodka vanligvis er laget på potet, selv om det også er svært populært.

– Vodka blir først og fremst laget på korn. Zubrówka blir laget på rug, før den infuseres med gress som bisonen visstnok urinerer på.

Etter andre verdenskrig skal det ha vært kun et fåtall bisoner igjen i Polen. Nå har landet importert flere, og Bialowieza-skogen har nå Europas største, frie populasjon av bisonokser.

I tillegg er Polen verdens tredje største epleprodusent, kun slått av Kina og USA.

– Det vokser epler overalt der, og mange ulike typer. Og vodka smaker veldig godt sammen med eplejuice, sier Socha.

DRINKEN: Apple Cake Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

Oppskrift: Apple Cake

3 cl Zubrówka Bison Grass vodka

Eplejuice

Malt kanel

– Apple Cake er en veldig enkel drink å lage, med kun tre ingredienser. Dryss en liten klype malt kanel i et passe stort glass. Hell over vodka slik at kanelen løser seg opp. Fyll glasset opp med isbiter. Hell over eplejuice av god kvalitet, bland og dryss gjerne litt malt kanel på toppen før servering.