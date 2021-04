Oppskrift: "Not My President"

Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Premium 15.08.2020

– «Not My President» er en drink som folk enten bestiller fem av på rappen, eller ikke klarer å drikke opp. Det er en elsk-hat-greie som jeg synes er litt morsom, for det er enten eller. Den er frisk og rosa, men smaker veldig annerledes enn den ser ut, forklarer Hilde Solli, barsjef på Fuglen i Oslo.

På nordsiden av Hammersborgtunnelen finner du Fuglen, der den har ligget siden 1963.

På den tiden het stedet Kaffefuglen og ble drevet av tre venninner (og en fugl), som kaffe- og tebutikk. Kafeen ble etter hvert kjøpt opp av nåværende eier for én krone, og ble siden en av de første cocktailbarene i Oslo med egenlagde siruper og nordiske cocktails, i tillegg til salg av gammelt interiør.

– Empirical Spirits er et dansk vakuumdestilleri basert i København. De lager sprit på en ganske ny måte, hvor de vakuumdestillerer for å trekke ut ulike smaker av forskjellige ingredienser som de finner i naturen, sier Solli.

Spriten ga navn til drinken

BARTENDEREN: Hilde Solli på Fuglen. Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

– Navnet på denne drinken kommer fra spriten deres, Fuck Trump And His Stupid Fucking Wall. Den har habanerochili i seg, men er ikke spicy, men heller veldig aromatisk med en funky chilismak.

Brennevinene fra Empirical Spirits smaker veldig mye. Derfor er det ifølge barsjefen vrient å bruke disse i drinker. Det kan være vanskelig å virkelig få dem til å skinne, uten at de tar over hele showet, forteller hun.

– Man bestiller nok Not My President mye på grunn av navnet, og så smaker den noe helt annet enn forventet. I tillegg til Fuck Trump And His Stupid Fucking Wall, er det også mezcal, lime, grapefrukt cordial, Rinomato og salt i drinken.

Meksikansk ingrediens



– Ettersom Fuck Trump-spriten har en noe smokey chiliaroma, synes jeg mezcal løfter det litt. Rinomato er en bitter som ligner mye på Campari og Aperol, men jeg synes den har mer bringbærsyre og bitterhet. Den er lagd av blant annet appelsinskall, peppermynte og rabarbra.

Til tross for at mezcal er fra Mexico, og Trump ville bygge en vegg mellom USA og Mexico, er det faktisk helt tilfeldig at drinken fikk det treffende navnet.

– Hell i Fuck Trump, mezcal, Rinomato, grapefrukt cordial, limejuice og et par dråper saltlake i en shaker med is og rist. Sil drinken over et kjølt glass, gjerne coupetteglass. Jeg liker å dobbeltsile drinken så man ikke får med iskrystaller. Og server.

– Not My President har ingen pynt. Jeg liker best at en drink har garnish hvis det forteller noe om drinken. Det skal ha en slags effekt, mener Solli.

Hilde Sollis grapefruktcordial – Til forskjell fra sirup, så bruker man hele frukten i en cordial. Så her brukes grapefruktskall som har ligget i sukker, og grapefruktjuice istedenfor vann. Man kan også tilsette vann, men jeg lager den kun med frukten. Grapefruktcordial er veldig enkelt å lage og har nesten ingen mål. – Når jeg lager en batch til å lage flere drinker av, bruker jeg seks til syv grapefrukt. Skrell grapefruktene. Juice dem og vei opp juicen. Hell sukker i en kasserolle. La skallet ligge litt med sukkeret før du heller oppi juicen. Bruk like mye sukker som juice, så du får måleforholdet 1:1. Løs opp sukkeret i juicen på laveste temperatur på kokeplaten. Sil av skallet og eventuelle fruktrester.

Not My President

DAGENS DRINK: «Not My President" Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

* 3 cl Fuck Trump And His Stupid Fucking Wall (sprit med habanerochili)

* 1 cl mezcal

* 1 cl Rinomato (eventuelt 0,5 cl Campari og 0,5 cl Aperol)

* 3 cl grapefrukt cordial

* 2 cl limejuice

* 3 dråper saltlake

Hilde Sollis grapefruktcordial:

Video: Hvordan lage Irish Coffee