Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



I Dronningens gate i Oslo sentrum, like ved Arkaden og Høyskolen Kristiania, ligger Mamma Pizza. Fasaden har grønn- og hvitstripede markiser, med tekst som leser «Pasta – pizza – vino». I det ene vinduet står en rød Vespa og gir forbigående hint om noe fra Italia.

Long og Short går inn glassdøren som visstnok skal lede dem til en av byens mest autentiske, italienske matopplevelser.

– Akkurat her i området kjenner jeg ikke til så mange gode restauranter, så nå er jeg spent på hvor autentisk dette er, sier Long.

De to blir vist til et bord med rød og hvit plastduk i det ene hjørnet av lokalet.

Familiebedrift

Restauranten åpnet dørene for første gang i 2013, og drives av brødrene Luca og Davide Zannini og lillesøsteren Alice. De har tidligere fortalt til Finansavisen Premium at maten er basert på bestemorens gamle kokebok fra Bologna. I dag driver de både restauranten i Dronningens gate og en mindre filial på Steen og Strøm.

PÅ INNSIDEN: Lokalene er upretensiøse og skaper en sjarm i seg selv. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

I vinduene er det dekorativt plassert lange remser med hvitløk og store skinker. Ved inngangsdøren selges håndmalte, italienske tallerkener og fat.

Long og Short sjekker ut den laminerte menyen som er plassert på bordet. Den opplyser om mange varianter av pizza og pasta, noen salater, antipasti og desserter. Fra velkjente hjørnesteiner som pizza margherita og tiramisu, til deres egen tortellini bologna og siciliansk streetfood.

– Her finner en det som forventes av en italiensk restaurant. Og enda litt til, sier Short fornøyd med nesen i menyen.

Han velger en klassisk margherita. Lunsjkameraten går for tagliatelle al ragu. Og på deling prøver de seg på en siciliansk spesialitet: Arancine siciliane.

DEILIG PIZZA: Short bestilte en enkel pizza margherita. Den kom med en flott tomatsaus, litt basilikum, mozzarella og en velsmakende deig. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

På italiensk

På veggene rundt lunsjduoen står vinflaskene fordelt på ulike hyller. Tilsynelatende kun italienske produsenter. Og i bardisken selges italiensk øl på tapp. Den italienske servitøren hjelper dem velvillig gjennom den alkoholfrie drikkemenyen, full av italienske brusvarianter.

De går for hver sin. Servitøren sier «grazie mille» og forsvinner ut til kjøkkenet.

Snart kommer de sicilianske godbitene på bordet. Fire store, friterte risballer fra Palermo. To med ragu og to med spinat, dandert på en kremet saus.

Long og Short kaster seg over dem.

– Deilige og crispy på utsiden, og full av smak inni. Risen er rågod, sier Long.

– Dypp den i sausen, den er digg, istemmer Short.

INSPIRASJONEN: Her er kokeboken, tidligere eid av bestemoren til de to brødrene bak restauranten. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Dermed pasta

– Den italienske brusen er syrlig og smaker litt som Cola, men er mindre søt, sier Short og nipper til drikken på bordet.

På nabobordet har to kvinner slått seg ned. Og like ved sitter en familie på tre, med et lite barn. Rykende ferske pizzaer blir raskt servert på alle bordene. Det gjelder Long og Short også. Det går kort tid mellom forretten er fortært, og hovedretten lander på plastduken.

– Pizzaen din ser jo helt nydelig ut. Nesten så jeg angrer på at jeg tok pasta, sier Long med et snev av misunnelse.

Short setter i gang med pizzaen sin. Bunnen ser myk og luftig ut, og pizzaen er toppet med en liten bunt basilikum.

– Det smaker mye tomatsaus her, og den har en dyp rød farge. Mozzarellaen er naturligvis topp.

Long er også fornøyd med pastaen sin.

– En veldig god tomatbasert saus, med ordentlig godt og mørt kjøtt. Ikke Oslos aller beste pasta i mine øyne, men absolutt veldig bra.

Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Dessert med middag på bordet

Prisene varierer mellom 165 kroner for den rimeligste pizzaen til rett over 200-lappen for de dyreste alternativene.

– Prisene er helt kurante, og litt billigere enn noen av konkurrentene, sier Short.

I begynnelsen av måltidet var servicen oppmerksom og hyggelig, men under andre halvdel av måltidet var servitørene litt vanskelige å få kontakt med.

Etter å ha vært ferdig med maten, med tallerkenene stående, klarer Short å få bestilt dessert, over bardisken. Begge går for en kule med pistasjis. Menyen påstår at det er den «fineste italienske gelatoen i Norge».

To pappkrus med gelato blir satt på bordet mellom dem, men tallerkenene fra forrige rett fortsatt blir stående på bordet.

– Denne pistasjisen er helt ypperlig. Helt riktig konsistens, ordentlig kremete og kjempegod på smak, sier Long.

– Den er nøttete i smaken, og myk som marsipan, sier Short.

De to blir enige om at maten definitivt har falt i smak. Men de kunne ønske seg en noe mer oppmerksom service.

– Jeg kommer gjerne tilbake. Det er mye sjarm her, og står til et sterkt terningkast fire, melder Short smilende.

PÅ ITALIENSK: Vespaen i vinduet tegner om restaurantens opphav. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Mamma Pizza - Terningkast: 4

Autentiske italienske klassikere til kurante priser i sentrum av Oslo. Maten er god, men kunne hatt noe mer fokus på service.

Sted: Dronningens Gate 22, 0154 Oslo.

Tid før maten kom: 10 minutter.

Pris lunsjretter: 165 til 208 kroner for hovedrettene.

Besøkt: 15. november.