Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Det første som møter Long og Short i det de går inn dørene hos dagens lunsjkandidat er en parkert rullator, vis-a-vis grønne barstoler og tappekraner.

På Valkyrien, i en sidegate fra Bogstadveien, ligger Sot Bar & Burger. En moderne burgerbule, noe folk i Oslo allerede har vist stor appetitt for.

Valkyriens burgerbule

Sot burger & bar startet som en restaurant i Trondheim, og har blitt en kjede med totalt fem filialer med samme eiere som Big Bite, Jordbærpikene og Sabrura Sticks & Sushi. Restauranten på Valkyrien åpnet i desember i fjor.

– Uteserveringen er fresh og ser helt ny ut, til tross for at det hele er lokalisert i et gammelt murbygg. Men det er litt for kaldt å sitte ute nå. De burde hatt noen varmelamper, sier Short i det de slår seg ned på innsiden.

På det delvis åpne kjøkkenet står burgerkokken og jobber. Servitøren gir såvidt øyekontakt med lunsjduoen, og sier hei før han snur seg og ordner noe på disken. Etter et sekund med rådvillhet spør Short om de kan finne seg en plass selv – noe de gjør.

GODKJENT BURGER: Lunsjduoens burgerbestilling falt i smak. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Restauranten er delt opp i tre etasjer. De slår seg ned på midterste nivå, der de andre gjestene sitter.

– Det er voldsomt store lokaler til å være en burgersjappe, sier Long.

– Men det er jo en bar også. Her har de plass til mange mennesker en fredagskveld, svarer Short.

Satser på burger og øl

Menyen er ryddig og enkel å forstå. En kan velge mellom en rekke varianter, hvor alle kan bestå av enten storfe, kylling, rødbet eller «plante». Alternativt kan man også gå for et utvalg av såkalt gatemat, da i form av eksempelvis kyllingsalat og taco.

– Bra lagt opp meny. Drikkemenyen har et voldsomt variert utvalg øl, passende for en bar hvor øl virker å være en stor del av imaget, sier Short.

– Men vinmenyen er svært begrenset, legger Long til og tar en slurk av sin eplemost fra Balholm.

– Denne er forøvrig innmari god, fortsetter hun.

NYTT, MEN GAMMELT: Både utsiden og innsiden er ryddig og innbydende. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

På et av nabobordene sitter fem eldre kvinner og diskuterer hva de skal drikke. Det virker å være stor forvirring over hvilke viner som er røde og hvite, til tross for at menyen gjør det veldig klart.

Long og Short smiler for seg selv og bestiller henholdsvis burgerne Jørns med vaffelfries og Amper med søtpotetfries.

Saftig kyllingkjøtt

Etter om lag et kvarter får de servert burgere og fries på hyggelige emaljefat. Burgerne er pakket inn i brunt papir. Typisk burgerbule.

Short gikk for en variant med storfe, ristet steinsopp-majones, «Jørnsbergost» og sherry-karamellisert bacon.

– Klassisk «denne-blir-jeg-mett-av»-burger. Veldig god på smak, men den hadde kanskje hatt godt av noe grønt i miksen, uttaler Short.

Long gikk for en kyllingburger med limeslaw, mangoharissa og bringebærcurry.

– Supersaftig kyllingkjøtt. Grønnsakene er friske og brødet er nokså saftig og godt, sier Long.

Short tar en bit av sine vaffelfries med jalapeno- og koriandermajones, samt bringebærhabanero. Det ser innbydende ut. Burgeren på sin side, ser litt monoton ut.

– Perfekt stekt, og mye på innsiden. Det er fiffig og ikke totalt upassende med bringebær, forteller Short etter et par biter er inntatt. Han spiser opp hele retten med glede.

Long på sin side valgte mer klassiske søtpotetfries med chipotlemajones.

– Disse er også veldig gode. Fine i konsistensen og akkurat passe crispy.

STORT ØLUTVALG: Drikkemenyen har ikke mye vin, men nokså mye øl. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Upretensiøs burger

Ved inngangen i Ole Vigs gate står det et skilt som annonserer quizkveld på tirsdager.

– Det passer jo veldig bra med en upretensiøs burger til quiz, sier Short.

– Ja, jeg får inntrykket om at de sikter mot et relativt ungt publikum, men samtidig gøy at det kommer gjester i alle aldre, istemmer Long.

Prisene på burgerne varierer fra mellom 120 til 150 kroner.

– Det er rimeligere enn noen av konkurrentene, sier Long.

– Men at vaffelfries koster 80 kroner, det er litt dyrt. Likevel, dette er et hakk opp fra Munchies, men mer uformelt og mindre fancy enn Kverneriet, sier Short.

– Her må man spise med engangsbestikk. Det er litt kjipt, avslutter Long.

FORSKJELLIG GEFÜHL: De tre etasjene har forskjellig atmosfære. Long & Short slo seg ned i en noe lysere del av lokalet, med utsikt til gaten utenfor. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Sot Bar & Burger - Terningkast: Sterk 4.

Sot Bar & Burger ligger sentralt på Valkyrien i Oslo med nyoppussede lokaler. Byr på et fresht utvalg burgere, og et enda større utvalg øl. Litt mangel på alkoholfri drikke.

Sted: Ole Vigs gate 24 B, 0366 Oslo.

Tid før maten kom: 12 minutter.

Pris lunsjretter: 120 til 150 kroner.

Besøkt: 20. september.