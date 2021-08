Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

Derfor har matanmelderne bak Lunsjguiden i Finansavisen satt sammen topplisten av steder lunsjduoen Long & Short testet gjennom lockdown-perioden.

Denne listen er sortert etter «klar til å spise»-takeaway og «hjemmekit» som krever enkel kokkelering på kjøkkenet.

Takeaway

Dinner (terningkast 6)

TOPPSCORE: Takeaway fra Dinner. Foto: Long & Short, Finansavisen

Dinner har servert mat fra det kantonesiske og szechuanske kjøkken siden 1989. Long og Short valgte en skalldyrsrett med woket kongekrabbe, scampi og kamskjell i kantonesisk svartbønnesaus. Ved siden av tok de dumplings med svinekjøtt og scampi, toppet med kamskjell. De to lot seg imponere, og det endte opp med toppscore på takeaway-skalaen.

Pris: 261 kroner for hovedretten. 115 kroner for tre dumplings.

Kverneriet Solli Plass (terningkast 6)

– Wow, sa Long og Short i kor etter å ha prøvd Kverneriets burgere.

– Her har de gjort alt riktig. Brødet er luftig og kjøttet er virkelig godt, mente Long.

Pris: 179 kroner for umami-burger, 45 kroner for american thin cuts fries, kun pick-up.

Døgnvill Tjuvholmen (terningkast 6)

Burgeren fra Døgnvill, «Blåmandag med blåmuggost», hadde en intens smak av umami, løken var herlig karamellisert, kjøttstykket smaker ekte grillet og burgeren var i det hele fin og mektig.

– Dessverre matcher ikke friesene burgeren, sa Short

Pris: 179 kroner for blåmandag-burger, 49 kroner for fries, 64 kroner for levering.

Jewel of India (terningskast 6)

TERNINGKAST 6: Jewel of India. Foto: Long & Short, Finansavisen

Lunsjduoen dyppet nanen i den rødbrune sausen foran seg, før de smaker på de stekte rekene.

– De er perfekt stekt. Veldig saftige, sa Long.

– Og sausen er kompleks og fyldig i smaken. Jeg vil bare ha enda mer, svarer Short med et smil om munnen.

Jewel of India tilbyr verken levering med Foodora eller Wolt, men det gjør Lunsjkameratene ingenting å svippe innom Oscars gate når de vet at de få servert mat i denne standarden.

Pris: Hovedrett 234 kroner, nan 54 kroner.

El camino (terningkast 6)

BURRITO: El Camino. Foto: Long og Short, Finansavisen

El Camino-kjeden, som nå har fire filialer i Oslo, er også inspirert av taqueriastilen i California. Long og Short ble fristet av en burrito med blant annet «pulled pork», guacamole, mangosalsa og ost. I tillegg til den faste sideretten tortillachips og guacamole.

– Denne guacamolen er utrolig god. Skikkelig hjemmelaget. På den gode måten, sa Short med et smil om munnen.

Pris: 169 kroner for burrito, 69 kroner for tortillachips og guacamole.

Blå elefant (terningkast 5)

TERNINGKAST 5: Takeaway fra Blå Elefant. Foto: Long & Short, Finansavisen

Long og Short mener restauranten holder hva den lover. Minst. De slurpet i seg den oransje sausen og skrapte så og si tallerken når de er ferdige.

– Det er vel så godt som det kan bli? Liker man ikke dette, så liker man ikke thailandsk mat, sa Long.

Pris: 169 kroner.

Kirkeveien thai takeaway (terningkast 5)

THAI: Takeaway fra Kirkeveien thai takeaway. Foto: Long & Short, Finansavisen

Lunsjkameratene spiste Kaeng Paneang, en currygryte med kylling, kokosmelk, gulrøtter og bambusskudd.

– Oi, denne var god. Det smaker ordentlig thaimat, sa Short raskt.

– Ja, sausen er smaksrik, passe sterk og med hint av kokosmelk, svarte Long.

Pris: 169 kroner.

Tijuana (terningkast 5)

MEXICANSK TAKEAWAY: Taco fra Tijuana. Foto: Long & Short

Restauranten som ligger på Grünerløkka har som målsetning å tilby Oslos innbyggere en autentisk meksikansk matopplevelse. Tacoen til Tijuana blir levert med hver ingrediens for seg, slik at man må lage de ferdige selv.

– Det er jo litt som å lage tacoen hjemme, selv om jeg kanskje aller best liker å få maten helt ferdig, sa Short.

– Totalt sett er tacoene svært gode, men tortillalefsene kunne vært enda ferskere for å nå helt opp, oppsummerte Long.

Pris: 159 kroner for tre taco, 74 kroner for tortillachips og guacamole.

Maschmanns bakeri (terningkast 5)

– Jøss, sa Short. Dette var ikke bare godt, dette var veldig godt.

– Enig, sa Long, mens han tok enda en bit. Nå kan jeg ikke huske sist jeg ikke likte løyrom, men jammen gjelder det ikke på pizza også.

Pris: 239 kroner.

Lofthus samvirkelag kunstnernes hus (terningkast 5)

Reinsdyr-pizzaen til Lofthus er uten tvil den som smaker best når Long og Short spiser med øynene.

– Nå ble jeg sulten, sa en spent Long.

Følger smaken opp? Yes, bekreftet Short.

Pris: 198 kroner

Sabi sushi (terningkast 5)

Sushikjeden som startet opp i Stavanger har nå fire filialer i Oslo.

– Du kan nesten se at de bruker bedre råvarer og leverandører enn konkurrentene, s Long. Hun hev innpå med nigiri med laks, tunfisk og scampi.

– Dette er den desidert beste biten med scampi av alle vi har testet. Den smaker helt nykokt.

Pris: 245 kroner for 20 biter.

Pizza Pancetta Adamstuen (terningkast 5)

Pizzaen til Pancetta har alt fra smakfull ost, en sprø bunn og riktig «crunch» i løken. Det er også en overraskende god størrelse på porsjonen.

– Dette er vel ikke den mest kreative pizzaen, sa Long om Pancetta sin chorizo-utgave.

– Det plager ikke meg i det hele tatt, slo Short fast.

Pris: 170 kroner.

Listen to Baljit (terningkast 5)

Listen to Baljit er den enklere og mindre formelle søsterrestauranten til New Dehli på Tjuvholmen. Menyen deres består av matretter fra hele India.

– Kyllingen er så mør og riktig stekt at bitene nesten detter fra hverandre, sa Short.

– Jeg synes risen her er litt skuffende, men sausen og kyllingen er i det øvre sjiktet av hva jeg har smakt før, sa Long.

Pris: Hovedrett 199kroner, nan: 49 kroner.

The Chettinad (terningkast 5)

INDISK TAKEAWAY: The Chettinad. Foto: Long & Short, Finansavisen

I motsetning til mange av sine konkurrenter i hovedstaden, tilbyr den nyåpnede restauranten på Rosenhoff mat fra den sørlige delen av India. De serverer for eksempel ikke nan. Store deler av menyen er vegetarisk.

– India har så mye god vegetarmat, og det er akkurat sånn det skal smake. Man savner ikke kjøtt i det hele tatt fordi retten er fullverdig med bare gode grønnsaker, sa Short.

Pris: Hovedrett 199 kroner, nan: 30 kroner.

DimSum by Taste of China (terningkast 5)

DimSum by Taste of China var en av mange restauranter som etter hvert åpnet for takeaway under coronakrisen. Selv mener restauranten at de lager hver enkelt rett med kjærlighet, ifølge nettsidene.

– Denne dumplingen er perfekt, sa Short og smilte.

– Ja, konsistensen er helt herlig og smaken en kjempebra, meldte Long like fornøyd.

Pris: 245 kroner for hovedretten. 98 kroner for fire dumplings.

Honsan (terningkast 5)

Restauranten i Stortingsgata tilbyr moderne dim sum og andre retter fra Kanton-kjøkkenet, med inspirasjon fra Szechuan-områdene.

– Man glemmer kanskje litt at det finnes mange kinesiske restauranter i Oslo som også tilbyr takeaway, sa Short.

– Dette kjøttet er jo helt perfekt stekt. Mørt og rosa i midten.

– Ja, det er imponerende i en takeaway-rett, svarte Long.

Pris: 225 kroner for hovedretten. 95 kroner for tre dumplings.

Test av hjemmekit i Oslo



Hjemmekit ble populært under lockdown. Her er de beste av variantene Finansavisens lunsjanmeldere Long & Short testet:



Katla (terningkast 6)

TERNINGKAST 6: Takeaway fra Katla. Foto: Long & Short, Finansavisen

Katla er vanligvis et yndet sted for å sitte ned, men takeaway-kit til hjemmekontoret svipper den gode maten rett hjem, med enkel tilberedning. Lunsjduoen lar seg imponere av smakene, utvalget og råvarene. Det eneste de kunne ønske seg var at fremgangsmåtene var printet på godt, gammeldags papir.

– Dette er imponerende. Mørt og veldig smaksrikt kjøtt, og ekstremt gode sauser som balanserer hverandre fint, sa Long etter å ha smakt på kebaben.

Pris: 395 kroner for kebab-kit for to personer. 200 kroner for åtte biter takoyaki. 95 kroner for sjokoladefondant.

Hrimnir Ramen (terningkast 5)

TAKEAWAY-KIT: Hrimnir-Ramen. Foto: Finansavisen

Hrimnir Ramens takeaway-kits byr på hjemmelagede, japanske nudelsupper. Friske grønnsaker, smaksrike sauser og enkel tilberedning. Det gjør at Hrimnir Ramen når nesten helt opp.

– Jeg var overbevist ved første smak. Nudlene er ferske og myke, åpenbart i kategorien «hjemmelaget», poengterte Short

Tilberedningen var enkel og gikk raskt, men krevde to kjeler og en liten stekepanne. Nudlene skal kun kokes i 45 sekunder. Og sausen og kjøttet skal varmes hver for seg.

– Det trengs en del gryter, men det går likevel veldig fort å lage. Jeg brukte nok ikke mer enn ti minutter på hele seansen fra start til slutt, sa Long fornøyd.

Pris: 200-225 kroner.

Geita (terningkast 5)

Gjennom deler av lockdown har Geita tilbudt takeaway-kits til sine kunder. Ettersom byrådet igjen åpnet for restaurantbespisning har Geita nå gått tilbake til vanlig servering, uten takeaway. Lunsjduoen lot seg imidlertid imponere når de testet takeawayen i januar. Den tegnet om svært god mat, om du ønsker å besøke restauranten i dag.

– Litt av en hjemmekontorlunsj, påpekete Long om synet av maten som var pakket inn i tynne aluminiumsesker med papplokk.

– Andebrystet smakte helt ypperlig, med en nydelig sjy. Likevel kunne anden vært enda mørere, men hvor perfekt kan man forvente når det er takeaway, spurte Long.

– Jeg synes konsistensen på fisken er nydelig. Og den grønne dressingen gir en ekstra god touch på hele retten. Den skulle jeg gjerne hatt enda mer av, fortsatte Long.