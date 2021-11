Hvordan har pandemien påvirket folks vilje til å kjøpe norsk torsk og laks?

- Ser man til de store konsumlandene for norsk torsk og laks, Tyskland, Frankrike og Italia, viser det seg at laksens smakskvaliteter har gjort at den fortsatt er populær blant forbrukerne under corona. Smak er en av de viktigste grunnene til at folk i alle de tre markedene viser betalingsvilje, sier Alexander Jakubanecs, forsker hos Høgskulen på Vestlandets Samfunns- og Næringslivsforskning i en pressemelding fra Sjømatrådet.

Han har, i samarbeid med Norges Sjømatråd, gjennomført en omfattende studie med spørreundersøkelser blant konsumenter i de tre nevnte landene.

- Finansiell trussel, altså dårligere råd i husholdningen, har gitt negative effekter på betalingsvilje på laks i Tyskland og Frankrike, men ikke i Italia, selv om det var der den finansielle trusselen grunnet korona var størst, legger Jakubanecs til.

Hvordan markedsføre laksen

Undersøkelsen har også gitt pekepinn på hvordan man kan markedsføre norsk laks i de tre forskjellige landene, og den kan oppsummeringen slik:

Tyskland: Bekymring for egen helse på grunn av corona har sterkere effekt på betalingsvilje blant kvinner og eldre. Markedskommunikasjon målrettet mot dem kan være hensiktsmessig. Tyskere verdsetter blant annet laksens kvalitet, så det gir økt betalingsvilje.

Italia: I tillegg til smak, fører oppfatningen av bærekraft og innovasjonsevne blant norske sjømatprodusenter til økt betalingsvilje hos italienere.

- Det oppleves trygt å spise fersk, norsk laks under coronapandemien, og det påvirker betalingsviljen positivt i Italia og Frankrike. Når frossen laks oppleves trygt å spise, påvirker det betalingsviljen positivt hos tyskere og franskmenn, sier Jakubanecs.

Gode resultat for norsk torsk

Når det gjelder torsken, mener alle de tre landene i undersøkelsen at norsk torsk smaker godt.

- Smak er en viktig grunn til at folk er villig til å betale for produktet i Tyskland og Frankrike. De mener også at bærekraft slår heldig ut for norsk torsk, og det gjør den populær under corona, forteller Jakubanecs.

I Tyskland og Italia har helsetrusselen av corona ført til økt betalingsvilje særlig blant eldre og kvinner.

Når det kommer til folks personlige økonomi under corona, viser analysene at det er kun blant franskmenn at redusert inntekt kan ha ført til lavere betalingsvilje for norsk torsk.

- Frossen og fersk torsk blir sett på som trygt å spise i alle land, men i Frankrike finner vi at trygghet gir en mer positiv holdning. Vi ser også at trygghet gir større betalingsvilje i Tyskland, sier Jakubanecs, som konkluderer med at torsken generelt har gjort det bra under corona, særlig i Tyskland og Italia.

Neste bølge av studien går ut i løpet av november 2021. Vi vil publisere også disse resultatene i etterkant, sier Lars Moksness, analytiker hos Norges sjømatråd.