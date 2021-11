Årets Matglede-vinnere er kåret

Kantinen De Tre Stuer Vår Energi i Sandnes stakk av med seieren i

Årets Matglede Bedrift, mens Meny Lerstad og Rema 1000 Jørpeland sikret seg førsteplassene i kategoriene fullsortiment og lavpris i Årets Matglede Butikk.

Den årlige Matglede-kåringen regnes som de høysthengende prisene i matbransjen, og arrangeres i samarbeid med TINE og bransjebladet Dagligvarehandelen. Prisene går til butikker og bedrifter som fremmer smaksopplevelser og matglede i verdensklasse.

Matglede på menyen i norske butikker

Årets Matglede Butikk er en tradisjonsrik konkurranse som gikk av stabelen for 16. gang i år. Over 120 butikker fra hele Norge har deltatt i konkurransen. Både små og store butikker har bydd på inspirasjon og matopplevelser til det norske folk.

– Det er en drøm vi har hatt i lang tid som nå går i oppfyllelse. Helt siden vi åpnet butikken har vi ønsket å sette Meny Lerstad på kartet, og det å vinne Årets Matglede Butikk, som er den prisen som henger aller høyest i bransjen, er helt utrolig. Nå er jeg bare vilt imponert over gjengen min, sier en rørt butikksjef Camilla Trulssen, vinner av Årets Matglede Butikk i klassen fullsortiment, i en pressemelding.

MENY LERSTAD: Fra venstre: Kasseleder Vanessa Aamås, butikksjef Camilla Trulssen, ferskvaresjef Ingvild Hånes Grønnevik, osteansvarlig Gunnhild Fjørtoft, ass butikksjef Siw-Mari Bryhn og matarbeider Ola Berg.

Nåløyet for å komme helt til finalen er trangt, og desto større er det å sikre seg førsteplassen til slutt. Vinneren innen lavpris har jobbet hardt for å gi kundene sine unike matopplevelser.

– Jeg er kjempestolt, dette var langt over det vi forventet da vi meldte oss på. Nå skal vi fortsette å skape unike opplevelser, tilby gode middagsløsninger, og komme med råd og tips til kundene. Det blir enda mer matglede på Jørpeland, forsikrer assisterende butikksjef Tone Mari Holte i Rema 1000 Jørpeland, vinner av Årets Matglede Butikk, i klassen lavpris, ipressemeldingen.

De andre butikkene i toppsjiktet innenfor fullsortiment var Meny Røa og Coop Mega Røa i Oslo på henholdvis andre og tredjeplass. Innen lavpris gikk sølvmedaljen til Rema 1000 Breivika i Ålesund, mens Extra Namsos kom på tredjeplass.

Fra venstre: konferansier Thomas Felberg deler ut den gjeve prisen til årets Matgledevinner i klassen for lavprisbutikker, assisterende butikksjef Tone Marie Holte og kjøpmann Jan Arve Hevrøy i Rema 1000 Jørpeland.

En bedrift som investerer i matglede

Det var stor spenning knyttet til utdeling av prisen for Årets Matglede Bedrift.

Det er 14. gangen den populære prisen deles ut til bedrifter som byr på matglede utenom det vanlige. Kantinen De Tre Stuer Vår Energi i Sandnes gikk til topps i Årets Matglede Bedrift. Godt teamarbeid og en kunnskapsrik stab som tester nye, kreative ideer er nøkkelen for matglede i deres hverdag.

– Det er en enorm anerkjennelse for all den jobben vi legger ned i å skape matglede for gjestene våre hver dag. Denne prisen bekrefter at vi klarer å skille oss ut, og at lunsjen blir dagens høydepunkt for kunden. Dette er en lagseier som vi er utrolig stolte over, sier en lykkelig kjøkkensjef ved Vår Energi, Monika Bondhus.

Andreplassen i Årets Matglede Bedrift gikk til delikatessebutikken, Mat so klart på Gol og tredjeplassen til en av Norges største produsenter av kjøttprodukter Grilstad AS.

Skaper et levende Norge

Sammen med TINE-bonden bidrar TINEs kunder til et levende lokalsamfunn i bygd og by.

– Vi vet at hver TINE-bonde bidrar til 2,4 årsverk utenfor gården sin. Og sammen med kundene våre utgjør vi hundretusenvis av årsverk. Uten lokalbutikkene, supermarkedene, kantinene, barnehagene, hotellene og andre institusjoner over hele landet, ville det vært nærmest umulig med den spredte bosettingen vi har i Norge i dag, avslutter konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland, som er imponert over innsatsen vinnerne har lagt ned for å levere smaksopplevelser og matglede i verdensklasse.