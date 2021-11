Portugal er Norges viktigste marked for klippfisk av torsk, for de ser på norsk klippfisk som sin nasjonalrett. Ferske tall viser at den norske klippfiskeksporten av torsk hadde en volumvekst på 9 prosent i oktober, mens volumet til Portugal økte 25 prosent, eller 891 tonn. Hittil i år er det i tillegg god vekst for fryst, fersk og saltet torsk.

I fjor eksporterte vi i underkant av 39.000 tonn torsk til dem, til en verdi av 2,9 milliarder kroner.

Desember er klippfiskmåneden

Klippfiskjuletre er et kjent syn i portugisisk dagligvare i desember. Foto: Norges sjømatråd

– Med tanke på at hele 20 prosent av all verdens torsk blir spist i Portugal, er det svært positivt at samfunnet der er i ferd med å normaliseres etter korona, spesielt fram mot jul, for bacalhau er obligatorisk på julaften. Hvis også turismen etter hvert kommer tilbake til Portugal, lover dette godt for etterspørselen av norsk klippfisk, sier Sjømatrådet utsending i Portugal, Johnny Thomassen i en pressemelding.

Han forteller at portugiserne spiser 20.000 tonn klippfisk i desember. 12-13.000 tonn spises på selve julaften. Undersøkelser viser i tillegg at 70 prosent av portugiserne sier bacalhauen må være fra Norge – «da Noruega».

– Portugiserne er så glade i sin klippfisk fra Norge, at når de nå skal kåre Årets kokk, så kan finalistene kun bruke portugisiske råvarer. Men det er ett unntak: Norsk klippfisk. Klippfisken som brukes i finalen skal være norsk. De ser på den som sin egen, forteller Thomassen.

Klippfiskrekord

Siden det nå nærmer seg desember, som altså er klippfiskens høysesong i Portugal, ble verdens største landing av klippfisk gjort på Aveiro havn. For to uker siden ankom et fraktskip med 2000 tonn klippfisk fra Fjordlaks i Ålesund. Dermed er portugisisk jul blitt reddet, ifølge Thomassen.

– Dette er enorme mengder med klippfisk fra Fjordlaks, og den er sårt tiltrengt.

Thomassen forklarer at på grunn av logistikkproblemer med mangel både trailere og sjåfører, turte ikke portugiserne å få sin kjære klippfisk transportert fra Ålesund med trailere. I stedet fikk de klippfisken fraktet med båt – og det med en rekordlast – om lag 100 ganger mer enn en vanlig sending på trailer.

Klippfiskleveransen fra Ålesund var så kjærkommen at både portugisiske TV-stasjoner og aviser møtte opp da skipet la til kai.

– Vi er allerede i ferd med å få en ny forsendelse som ligner denne til å ankomme før jul, sier Simao Gonçalves fra det nasjonale handelsselskapet for bacalhau til den portugisiske TV-kanalen RTP. Han forteller at det tar tre dager å losse de 2000 tonnene med klippfisk som allerede har ankommet. Klippfisken har en verdi på mer enn 20 millioner euro.