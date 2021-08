Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

– Vi er absolutt ikke Tjuvholmen. Vi er østkanten på vestkanten, sier Tommy Gomez, restaurantsjef på Mohn i Oslo.

Restauranten som åpnet i fjor vår ligger på velkjente Filipstad Brygge, et lite steinkast unna det yrende livet på Aker Brygge. Og rett ved Stein Erik Hagens led-lysende «Tree of Ténéré».

Kontrasten er stor til forretningsmannens fancy lysinstallasjon.

– Mohn er en levende organisme. Det er ikke noe tydelig konsept. Maten er bryggebistro, og det er ikke så jålete, fortsetter Gomez.

– Deilig gjeng kule typer

BAK DRINKEN: Tommy Gomez, restaurantsjef på Mohn, lager drinken Finansmannen. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

Han har jobbet i cocktailbarer i hovedstaden i over 20 år, og klatret oppover fra oppvaskgutt og senere servitør, til å bli bartender og nå restaurantsjef. Han har blant annet vært med på å starte cocktailbaren Bortenfor og nye Bon Lio, den spanske restauranten ved Sofienbergparken på Grünerløkka i Oslo.

Gomez mener selv de er en «deilig gjeng kule typer» som jobber på Mohn.

– Man kan ha hva slags stoler og bord i lokalet som man vil, men det er gjengen som gjør stedet.

Og apropos stoler – de gamle trestolene til å få tresmak av, som man kjenner fra barneskolen, er med. Sammen med lekre bord med retrodetaljer, grønne planter og raus takhøyde, vandrer tankene umiddelbart til hippe steder i Berlin. Ikke så rart egentlig, ettersom Mohn ligger i et nedlagt verkstedlokale i Mohngården.

– Vi er ikke posh, men ønsker å spise og drikke godt.

Det gjenspeiles i menyen, som kan være alt fra norske reker og østers, eller blåskjell med nduja-pølse, til norsk asparges, entrecote med béarnaise og helgrillet fisk – som makrell eller dorado. På drikkefronten har stedet alt fra naturvin til champagne – men de vil ikke låse seg til ett konsept.

Oppskrift: Finansmannen (Østkant på Vestkant)

Finansmannen (Østkant på Vestkant) Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

3 cl tequila

1 cl tørr sherry

2,5 cl limejuice

1,5 cl sukkerlake

Mynte

– Denne drinken heter egentlig Østkant på Vestkant, inspirert av drinken Southside. Men la oss kalle den Finansmannen her. Den går mot Mojito, men er litt røffere og har mer edge. Den er litt rocka med tequila. I tillegg har den blant annet tørr sherry. Jeg bruker Amontillado, men man kan fint bruke Fino også, forklarer Gomez.

– Hell alle ingrediensene og masse mynte i en shaker med is. Rist og sil over et rocksglass med isbiter. Pynt med en limeskive og mynte, hvis du ønsker det. Jeg bruker ikke garnityr hjemme. Det er drinken som er viktig, synes jeg, sier han.

– Hvis man vil, kan man ha saltkant på glasset, for det passer bra sammen med lime og syren i drinken.