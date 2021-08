Denne artikkelen ble først publisert i Finanavisen Premium

Tomas Raugale vil gjøre deg hekta på gin, for helsas skyld.

– Jeg vil si at 90 prosent av de som sier at de ikke liker gin, liker ikke einebær. Det tok litt tid for meg også å bli forelsket i det, sier Tomas Raugale, partner i Chair på Grünerløkka i Oslo.

Baren han omtaler som en «gin joint for gode stunder», åpnet i 2013 og har hele 120 ulike typer gin på menyen. Med forskjellige aldersgrupper og flere stamgjester, forsøker baren å overraske og utfordre med alt fra fransk umami-gin med parmesan og kapers, til britisk balsamico-gin eller Pink Pepper Gin.

– Hovedtypene av gin er London Dry som er den mest populære stilen; Old Tom, som er litt søtere enn London Dry; Sloe Gin og håndverksgin, som er en unik improvisasjonsstil, gjerne kreativ med frukt, urter og andre uvanlige ingredienser, sier Raugale og fortsetter:

– Den første masseproduserte ginen var faktisk Genever-stilen fra Nederland, hvor man fant ut at man kunne lage sprit basert på einebær, som tradisjonelt sett ble brukt som medisin. Under krigen mellom England og Spania begynte engelskmennene å lage gin med andre prosesser. Resultatet ble London Dry gin – men det betyr ikke nødvendigvis at ginen produseres i England.

Han forteller at gin tidligere var det billigste man kunne drikke. Slik er det ikke nå lenger.

– Nå er det hele Norges favorittsprit, sett bort ifra akevitt i julen. Jeg vil påstå at takket være blant annet vårt konsept, har man et større utvalg av internasjonal gin her til lands, sier han.

– Ruby er en høstdrink med en sør-amerikansk tvist. Her bruker jeg Bombay Bramble Gin som er en ganske ny type gin og en fruktig variant av Classic Bombay, hvor bringebær og bjørnebær dominerer. I tillegg har drinken te, som gir mye smak, og ferskpresset limejuice.

Navnet «Ruby» kommer av den nydelige fargen på drinken, rubinrød. Bombay Bramble kan minne om Sloe Gin, som er laget av slåpebær med den samme rødfargen.

Plukket friske slåpebær

– I gamledager plukket britene friske slåpebær, som de la i en flaske med gin sammen med ekstra sukker og vann. Dette drakk de til høst- og vintermiddager, som en comfort gin til comfort food. En høst- og juleginvariant til kalde dager, forklarer bartenderen.

– Sirupen til denne drinken er veldig enkel å lage. Den består av solbærte, men med agavesirup. Twinings lager fin engelsk, aromatisk te som er lett å bruke i denne oppskriften, ettersom teposene alltid er i samme størrelse og kvalitet, sier han.

– Denne drinken består av kun tre ingredienser; søtt, sterkt og syrlig. Hell Ruby-sirup, limejuice og gin i en shaker med is. Rist og sil over et avkjølt glass. Pynt med en tørket limeskive og et par ekte norske høstbær – tyttebær.

Ruby

5 cl hjemmelaget Ruby sirup

3 cl ferskpresset limejuice

4 cl Bombay Bramble Gin

Tørket limeskive og tyttebær til garnityr

Hjemmelaget Ruby sirup

Til en flaske med Ruby sirup trenger du 60 cl varmt vann og 5 poser solbærte fra Twinings. La dette trekke i 3-4 minutter, ikke lenger. Dersom man har teposene i vannet for lenge, blir resultatet bittert – det ønsker man ikke. Hell i 20 cl agavesirup. Man kan justere hvor søtt man ønsker det.

