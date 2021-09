I denne kronikken som er publisert i Nationen, ser du mer om bakgrunnen for forslaget. Kronikken er signert av daglig leder Jan Thomas Odegard i Utviklingsfondet og generalsekretær Cesilie Aurbakken i Norges Bygdekvinnelag:

"Det er på høy tid å innføre et daglig skolemåltid til alle barn i Norge. Det vil være et løft for folkehelsa, sosial utjevning, skolemiljø og gode matvaner.

Flere land i verden har i dag et gratis skolemåltid. I Guatemala ble retten til skolemat for alle landets barn og unge lovfestet i 2017. Guatemala er et fattig land der store deler av befolkningen lider av underernæring. I tillegg til å sikre bedre ernæring og forebygge sult, sier loven at lokale produkter fra familiejordbruket skal prioriteres ved innkjøp av skolemat.

KRONIKKFORFATTER: Generalsekretær Cesilie Aurbakken i Norges Bygdekvinnelag

Selv om det er mange utfordringer knyttet til at loven blir fulgt i praksis, uttaler Chávez, en talsperson for småbønder i Guatemala:

– På tross av mangler ved skolematordningen må ordningen betraktes som et fremskritt for landet.

23. september i år inviterer FNs generalsekretær António Guterres til historiens første toppmøte om verdens matsystemer. Der skal det diskuteres prinsipper og løsninger for hvordan fremtidens matproduksjon må innrettes for å nå bærekraftsmålene. Målet er sunnere, mer bærekraftige og rettferdige systemer for produksjon av mat.

Skal vi oppnå FNs mål 2 om nok og næringsrik mat til alle og å utrydde sult, er skolemat til alle barn et godt tiltak. I dag er 820 millioner mennesker i verden rammet av sult, ofte forklart som resultat av konflikter, klimaendringer, tap av naturmangfold og økonomisk tilbakeslag. Svaret for å bekjempe sult og underernæring handler om rettigheter og fordeling.

KRONIKKFORFATTER;: Daglig leder Jan Thomas Odegard i Utviklingsfondet

Utviklingsfondet, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Spire har sammen sendt inn et forslag til FNs toppmøte om innføring av skolemat til alle barn i verden, tuftet på lokal produksjon av mat. Med dette forslaget ønsker vi å sikre retten til næringsrik mat til alle barn basert på bærekraftige og lokale matssystemer. Mat produsert av lokale bønder til et lokalt marked. For mange småbønder som i dag sliter med innpass i matmarkedet, kan dette bli en viktig inntektskilde som løfter dem ut av fattigdom.

Skolematinitiativet kan bli en realitet. På et formøte til FNs toppmøte i juli deltok 500 delegater fra 108 land, deriblant Norge. 2500 ulike løsningsforslag ble kokt ned til 50. Skolemat basert på lokale matressurser er med videre og skal drøftes på FN-toppmøtet i september.

Om få dager er det Stortingsvalg. Norges Bygdekvinnelag og Utviklingsfondet mener at innføring av gratis skolemat til barn i Norge og resten av verden vil være bra for evnen til å lære, det gir motivasjon og vil kunne styrke lokal matkultur og næringsliv.

I en rapport fra OsloMet har et ekspertpanel av 34 uavhengige norske eksperter innen ernæring og folkehelse, vurdert norsk politikk opp mot internasjonal beste praksis for å skape sunnere matomgivelser. En av anbefalingene er at norske myndigheter bør trappe opp innsatsen for sunn mat i skolen, og at de bør pålegge alle kommuner å tilby et enkelt skolemåltid. (Torheim et. al.: Food-EPI, OsloMet 2020).

I Vinje kommune får alle skolebarn et gratis måltid med ferskt brød, sunt pålegg, grønnsaker og frukt. Et slikt tilbud bør alle få. Vi mener et gratis skolemåltid er en investering i en best mulig fremtid for barna våre. Når det er mulig i Guatemala, bør vi klare å få til det samme her i Norge.

23. september kan FN konkludere med at skolemat tuftet på lokale matsystemer er et av flere sentrale tiltak for å nå bærekraftsmålene. Det er derfor viktig at norske myndigheter stiller seg bak forlaget, og at tiden nå er inne for å innføre en lovfestet rett til gratis skolemat for alle barn i Norge."