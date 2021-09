– Økologisk landbruk kan brødfø Europa

Studien demonstrerer hvordan vi kan brødfø den europeiske befolkningen anno 2050 med et sunt kosthold, uten avhengighet av syntetisk N-gjødsel, sprøytemidler og importert dyrefôr og samtidig redusere vann- og luftforurensning fra landbruket betydelig.

– Økologisk landbruk bidrar til mindre klimagassutslipp og sprøytemidler, og mer biomangfold og bedre dyrevelferd. Denne studien viser at vi kan gjøre det mens vi fortsatt brødfør Europa, sier konstituert daglig leder i Økologisk Norge, Markus Hustad, i en pressemelding.

Veien dit avhenger av tre viktige faktorer som involverer både forbruker, bonden og politikeren.

Kostholdsendring og resirkulering av menneskelig avfall

Studien henviser til flere forskningsartikler som peker på at det er matvanene våre, ikke utbyttet på jordene, som er avgjørende for om vi kan brødfø en stigende befolkning uten å måtte utvide landbruket.

Ifølge forskerne bør 70 prosent av proteininntaket komme fra belgfrukter, grønnsaker og kornprodukter. De resterende 30 prosentene kan komme fra animalske kilder - omtrent en halvering i forhold til dagens konsum. En slik endring vil frigjøre arealer, og samtidig bremse dagens store import av fôr.

Forskerne poengterer imidlertid behovet for å finne en mer effektiv resirkulering av menneskelig avfall: mer av byens næringsstoffer må gå tilbake til jordene.

Unngå syntetisk N-gjødsel



Forskerne mener at vi kan klare oss uten syntetisk N-gjødsel dersom alt landbruk implementerer vekstskifte med nitrogenfikserende belgvekster.

Det reduserer også monokulturer til fordel for et større mangfold i avlingene, og reduserer nitrogentap fra landbruket.

Koble sammen husdyr- og planteproduksjoner

Den tredje faktoren vil være å plassere husdyr- og planteproduksjon nærmere hverandre geografisk, slik at planteproduksjonen bedre kan nyttiggjøre seg av husdyrgjødsla.

I dag består noen regioner nesten utelukkende av enten husdyrproduksjon eller planteproduksjon.

Dersom vi lykkes med disse tre faktorene vil vi ifølge forskerne øke Europas uavhengighet, brødfø forventet befolkningstall i 2050 (en stigning på ca. 12 prosent), senke vann- og luftforurensning fra landbruket og samtidig eksportere mat til andre land.

– Når vi ser at økologisk produksjon kan økes til 100 prosent i EU er det tydelig at vi i Norge har for svake ambisjoner for landbruket vårt. EU har allerede mål om 25 prosent økologisk innen 2030, mens Norge har skrotet sine økomål, som kunne bidratt til et landbruk med mindre sprøytemidler og kunstgjødsel, mer biomangfold og bedre dyrevelferd. Økologisk Norge mener en ambisiøs opptrappingsplan trengs og jobber for at en ny regjeringsplattform vil inneholde en slik satsing, sier konstituert daglig leder Markus Hustad i pressemeldingen.