Ifølge forskerne er dette et globalt problem.

Studien fra Københavns Universitet skal ifølge forskerne være den største noensinne av sitt slag, og de kom fram til at omkring 85 prosent av industrihøns opplevde beinbrudd i brystet i løpet av livet. De svært omfattende problemene gjelder alle industrihøns uavhengig av land.

– Vi visste godt at det var et problem, men vi hadde ikke forventet at det nærmest gjelder alle høns i landet. Disse dyrene har det vondt, både når bruddet skjer og etterfølgende, så det er et voldsomt dyrevelferdsproblem vi står med her, forteller Ida Thøfner fra Institutt for Veterinærer og Husdyrvitenskap i et innlegg på nettsiden til Københavns Universitet.

- Turboproduksjon



– Vi står overfor et gigantisk globalt dyrevelferdsproblem, sier Thøfner.

En moderne verpehøne i Norge legger omtrent 330 egg i året, og har blitt slik på grunn av intensiv avl. Til sammenligning legger en vill høne i det fri nærmere 20 egg.

– Hovedsaklig bruker vi samme type høns i Norge og Danmark, under lignende forhold. Det er derfor ingen grunn til å tro at det er stort annerledes i Norge. Her har vi over fire millioner verpehøns. Ikke nok med at de fleste høns står som sild i en tønne og aldri ser dagens lys, så lider veldig mange av disse hønene over lengre tid med ødelagte kropper, forteller kampanjeleder i Anima, Niklas Fjeldberg.

– I industrien er de fleste dyrearter avlet til turboproduksjon, fortsetter Fjeldberg.

– Dette problemet kommer som et resultat av mange års avl hvor dyr nærmest blir redusert til maskiner. Akkurat som at en turbokyllings ekstreme vekst gir store dyrevelferdsproblemer, så lider disse hønene av å legge ekstremt mange egg.

4794 høns



I studien ble det sett på flere konvensjonelle verpehøns typer, blant annet brun og hvit Lohmenn også kjent som Brun og Hvit Italiener. Totalt ble det sett på 4794 høns fra 40 flokker som ble undersøkt på enden av deres eggleggende dager. Undersøkelsen innebar at de ble avlivet på farmen for så at det ble gjennomført en obduksjon.