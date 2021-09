Melk med smak selger mer enn noen gang

Halvårstallene fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) viser tidenes salgsfest for smaksatt melk. Melk med smak er vinneren sammen med ost, som også fortsetter trenden med økning.

I etterkant av nedstengningen av Norge i mars i fjor opplevde meieriene en historisk salgsoppgang etter mange år med jevnt fall i melkekonsumet. For noen av produktene fortsetter altså suksessen.

Innovasjonsdrevet suksess

– Salget av melk med smak alene gikk opp 11,6 prosent første halvår i 2021 sammenlignet med første halvår i fjor. Denne økningen i salget er en del av en langsiktig trend for disse produktene, drevet av innovasjon og ikke minst nye produkter uten tilsatt sukker, sier direktør ved Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Ida Berg Hauge, i en pressemelding.

At mesteparten av økningen skyldes at mange flere nå velger nye produkter uten sukker eller med lite tilsatt sukker er selvsagt spesielt gledelig.

Ernæringsrådgiver Terese Glemminge Arnesen ved Opplysningskontoret for Meieriprodukter følger utviklingen med spesiell interesse.

– Melk med smak, og spesielt sjokoladesmak, har et ufortjent rykte som «sukkerbombe». I realiteten kommer det stadig nye varianter uten tilsatt sukker på markedet, og denne melken inneholder akkurat de samme næringsstoffene som vanlig hvit melk. Fordelen med denne melken er at de som ikke liker smaken av vanlig melk fortsatt kan drikke en sunn melk og få i seg et viktig bidrag av næringsstoffer som kalsium og jod, men ikke tilsatt sukker, sier Glemminge Arnesen.

Gulosten konsoliderer

En annen salgsvinner er ost, som også har en langvarig oppadgående kurve. Gulosten er det overlegent mest solgte produktet i ostedisken, og selv etter en betydelig økning etter pandemi-utbruddet i fjor på 8,8 prosent, fortsetter økningen i 2021, med 4,3 prosent første halvår 2021.

– Årsakene er trolig flere: Folk har sittet hjemme, rett ved kjøleskapet og lager lunsjen der. Det lages mye mer mat hjemme, mye pizza med ost og gratinerte middagsretter, og det er sannsynlig å tro at stansen i svenskehandelen også spilte inn på salgsøkningen, sier Ida Berg Hauge.