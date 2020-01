Fett inneholder mye energi. Dermed er det svært logisk å tenke at melk med mye fett gjør deg tykkere enn lettmelk eller skummetmelk. For mens et glass helmelk inneholder nesten 100 kalorier, teller et glass skummetmelk bare halvparten.

Helsemyndigheter i mange land, inkludert Norge, anbefaler magre meieriprodukter både til voksne og barn over to år. Statistikkene over hva befolkningen spiser, viser også at forbruket av helmelk stupte fra midten av 1980-tallet, mens lettmelkforbruket økte.

Men kanskje er sammenhengen mellom fett i melka og risikoen for å legge på seg mer komplisert enn vi har trodd. Tidligere studier har antydet at de som drakk lette melkevarianter ikke var mer beskyttet mot overvekt enn de som fikk helmelk.

Og nå viser en forskningsgjennomgang at barn som drakk helmelk i gjennomsnitt var tynnere enn de som fikk melk med redusert fettinnhold.

Lettest med helmelk

Shelley Vanderhout fra University of Toronto og kollegaene hennes har gått igjennom studiene som finnes av melketyper og vekt hos barn. De endte opp med 28 undersøkelser fra flere land og verdensdeler.

Alle studiene var observasjonsstudier. Det betyr at forskerne har registrert deltagernes melkedrikking, og koblet dette til informasjon om personenes BMI.

Gjennomgangen viste at 18 av de 28 studiene konkluderte med at barn som drakk helmelk, i gjennomsnitt var slankere enn barn som drakk lett- eller skummetmelk. De resterende 10 studiene viste ingen forskjell.

Forskerne kunne også analysere data fra halvparten av undersøkelsene på nytt, i en såkalt metaanalyse. Resultatene viste at jo mer helmelk barna drakk, jo lavere var risikoen for overvekt og fedme.

Forskerne konkluderer omtrent slik:

Den eksisterende forskningen antyder at helmelk ikke gir høyere risiko for overvekt og fedme enn fettredusert melk. Tvert imot. Så er det da riktig å anbefale lettvarianter for å unngå overvekt?

Vet ikke hvorfor

Det kan være mange forklaringer på det paradoksale resultatet.

Det er viktig å huske at observasjonsstudier ikke kan vise hva som fører til hva. Man kan for eksempel tenke seg at foreldre som mistenker at barnet kan komme til å slite med vekta, vil velge lettmelk.

Men det kan også være slik at de ulike typene melk i deg selv påvirker risikoen for overvekt, enten ved at helmelk beskytter mot vektøkning eller at fettfattig melk øker vekta.

Det er mulig at de som drikker fettfattig melk, til gjengjeld får mer sukkerholdig drikke, spekulerer forskerne. Det er kjent at sukkerdrikke er knyttet til høyere risiko for overvekt.

Kanskje gir melkefettet en økt metthet, som demper suget etter mer melk eller annen kaloririk mat etterpå?

Det kan også være slik at de ulike fettsyrene i melkefettet har spesielle effekter på fettlagring, insulinresistens og fettprofilen i blodet.

Forskningen vi har i dag kan ikke gi noen skikkelig forklaring, men alt i alt er det altså lite dokumentasjon for at du senker risikoen for barnefedme ved å velge fettfattig melk.

Vanderhout og kollegaene mener det nå bør gjøres eksperimenter hvor en gruppe barn får helmelk og en annen får lettmelk, slik at forskerne etter hvert kan finne ut hvilken effekt drikkene faktisk har.

