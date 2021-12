Måleverktøyene med laserskarp presisjon

Dette er et blogginnlegg fra Tools.no



Selv om rettholten og tommestokken fortsatt fortjener en plass i verktøykassa, har teknologien sørget for mer effektive og mer nøyaktige verktøy for mange av deres tidligere oppgaver.

Hos Tools på Gjøvik har Butikkselger Kåre Andre Hellum Myhre funnet frem et utvalg av disse måleverktøyene, for å vise hvilke muligheter proffbrukerne har i dag. Alle er basert på laserteknologi, men de har litt ulike oppgaver på byggeplassen.

– Det finnes hovedsakelig to typer laserverktøy, som begge kommer i ulike modeller. Det er laseravstandsmålere, som måler avstand via en laserstråle, og selvnivelerende laservatere, som projiserer vertikale og horisontale linjer. Dette er fantastiske hjelpemidler for å ta nøyaktige mål, og for å få ting i vater og i lodd, sier Kåre Andre.

Lasermålere fra Tools Foto: Tools

Vannrett og loddrett perfeksjon

Det er laservaterne Kåre Andre viser frem først. Han åpner med å understreke at et kjært barn har mange navn, og laservateret er intet unntak. Krysslaser, linjelaser, streklaser og laservater brukes ofte om hverandre. Og i tillegg finnes den nært beslektede sirkellaseren, som han vil komme tilbake til senere.

– Her har vi et utvalg selvnivelerende laservatere fra Bosch og Milwaukee. At de er selvnivelerende betyr at de selv sørger for at linjer, kryss og punkter som projiseres er i vater og lodd, sier Kåre Andre.

GCL 2-15 fra Bosch har et arbeidsområde på 15 meter. Storebroren GCL 2-50har i

utgangspunktet et arbeidsområde på 20 meter, men det kan utvides til 50 meter ved bruk av en mottaker.

– Begge disse har én laser for å projisere en horisontal linje og én for å projisere en horisontal linje. Disse linjene krysser hverandre, og kalles derfor ofte for krysslasere. Slike verktøy er ekstremt nyttige til alt fra flislegging og muring, til kjøkkenmontering og snekring, sier Kåre Andre.

Det finnes også en variant som kalles krysspunktlaser, eller kombilaser, som i tillegg til strekene viser et loddpunkt oppe og nede. De er gode å ha når man for eksempel skal overføre markeringer for montering av lyskilder eller brannvarslere. Kåre Andre trekker frem Milwaukee sin M12 CLLP-301Csom et godt eksempel på en slik variant.

Milwaukee M12 CLLP-301C Foto: Milwaukee

Laservaternes Rolls Royce

Den tidligere nevnte sirkellaseren regnes utvilsomt som førstevalget av de selvnivelerende laservaterne. Den projiserer tre 360-graders laserstråler som gir én vannrett linje og to loddrette linjer som krysses på gulvet, i taket og på alle fire vegger. Dermed får man også markert en 90-grader fra gulv til vegg, og fra vegg til tak.

– Av sirkellaserne selger vi veldig mye av Bosch sin GLL 3-80 CG, som er en klar favoritt i alle yrkesgrupper. Den har et arbeidsområde på 30 meter, eller 120 meter hvis du bruker mottaker.

Når man jobber med slike avstander, anbefaler han å bruke et stativ. Det finnes mange slags stativer å få tak i, men det mest imponerende er Bosch sitt motoriserte RM3 dreiefeste, ifølge Kåre Andre.

– Fordelen med dette er at man kan styre laserstrålen med en fjernkontroll eller en app på telefonen. Da slipper man å sitte på kne på gulvet og justere den frem og tilbake manuelt. Og hvis man står i et stillas og jobber, kan man flytte på linjene uten å klatre ned, forklarer han.

En sirkellaser som mange kunder liker er Bosch GLL 3-80 CG Foto: Tools

Rød eller grønn laser?

De første laserbaserte måleverktøyene hadde kun røde stråler, rett og slett fordi laserstråler er røde. Rødt er imidlertid den lysfargen som det menneskelige øyet har størst vanskeligheter med å se i dagslys. Derfor har de fleste nyere laserverktøy grønne streker, da grønt lys har langt høyere lysstyrke og er enklere å se med det blotte øyet. Vel å merke kan man fremdeles kjøpe laserverktøy med røde streker, dersom man foretrekker det. De er som regel også litt rimeligere.

– Når det kommer til stykket er fargen på laseren en smakssak. Hvis man for eksempel er flislegger, og for det meste jobber innendørs i vanlige rom, er rød stråle helt ok. Men hvis man skal måle over store avstander, vil nok de aller fleste foretrekke den grønne strålen, siden den tross alt er mer synlig.

Det er mulig å få tak i lasersiktebriller som gjør det enklere å se laserlinjene, men det er svært få som velger å benytte dem.

Mer enn bare avstandsmåling

En laseravstandsmåler projiserer en laserstråle mot punktet du sikter på, og viser avstanden med en nøyaktighet på ± 1,5 mm. Det er selve grunnfunksjonen, men dette verktøyet får stadig flere bruksområder blant proffkundene.

– Dagens avstandsmålere kommer med programmer som gjør at de også kan beregne areal, volum og grader. Flere av dem har også app-tilkobling med smarttelefon og nettbrett via Bluetooth.

Kåre Andre holder opp to avstandsmålere fra Bosch, som begge er svært populære blant håndverkere. Han peker på at modellnavnene sier noe om hvilke egenskaper de har.

– GLM 50-27CG tar mål opptil 50 meter, mens GLM 120C tar mål opptil 120 meter. Hvilken av dem du velger, avhenger av hva slags rekkevidde du vanligvis jobber med. Innendørs vil det nok holde med 50 meter, men utendørs eller i større bygg er 120 meter mer aktuelt.

GLM 120C har også en kamerafunksjon der du får opp et bilde på skjermen med en markering av hvor du har tatt ut lasermålingen. GLM 50-27CG er en ny laser fra Bosch som er mer robust enn tidligere. Den gjør det veldig bra i fall-tester, og tåler i tillegg mer fuktighet og støv enn mange andre målere.

Bosch GLM 120 C med kamerafunksjon Foto: Tools

Bør noen verktøy pensjoneres?

Til slutt må vi nesten stille det betimelige spørsmålet om hvorvidt rettholten og tommestokken har blitt fullstendig overflødige.

– Neida. De har fortsatt sin rolle å fylle. Når du for eksempel står ved saga og skal kapper materialer, er tommestokken veldig grei å ha. Og til mange oppgaver er nok rettholten kjappere å bruke enn å rigge til en linjelaser, understreker Kåre Andre.

– Men til de fleste måleoppgaver er nok teknologien mest pålitelig – og ikke minst mest effektiv. Det gjelder bare å finne hvilket laservater og hvilken laseravstandsmåler som passer akkurat ditt behov. Stikk innom en TOOLS-butikk, så hjelper vi med å finne det du trenger, avslutter han.