Dette er et blogginnlegg fra Tools.



Man trenger ikke gå mange år bakover i historien før man finner en tid hvor det å kjøpe seg en drill var såre enkelt. På den tiden trengte man bare å stille seg selv et par enkle spørsmål: “Kan den både skru og bore? Ja. Har jeg råd til den? Ja.” Så enkelt kunne det i hvert fall være.

I løpet av de siste årene har derimot utvalget av driller eksplodert, noe som har gjort valget hakket vanskeligere. Den tradisjonelle drillen, som er et av de viktigste verktøyene for enhver proffbruker, er nå skreddersydd til alle tenkelige skru- og boreoppgaver. Og med tradisjonell drill mener vi en drill med chuck til å spenne fast både bits og bor.

Men hvordan skal man da gå frem for å velge riktig drill?

For å finne ut av det dro vi til Tools Follo, hvor butikksjef Jon Bronken og butikkselger Mette Ringstad betjener mange forskjellige typer proffbrukere. Det kan være alt fra elektrikere og rørleggere, til industriarbeidere, kjøkkenmontører og bønder.

EKSPERTEN: Butikksjef Jon Bronken i Tools Follo, Foto: Tools

Hva skal drillen brukes til?

Dette er det første spørsmålet Jon stiller til kunder som besøker Tools-butikken for å skaffe seg en drill.

– Ulike proffkunder bruker drillen til ulike oppgaver. Det er nettopp derfor vi har så mange forskjellige driller, fordi alle er utviklet for forskjellige bruksområder. Hvis man for eksempel jobber som kjøkkenmontør, er det lite hensiktsmessig å gå for den kraftigste drillen. Da har man mer nytte av en lettere og nettere drill som lar deg komme til der du skal, forklarer han.

Mette understreker også viktigheten av å bruke riktig verktøy til jobben. Og at det ikke nødvendigvis er slik at størst er best.

– Tankegangen om at man like gjerne kan kjøpe den kraftigste drillen og det største batteriet, slik at man er sikker på at den duger, den er utdatert for lenge siden. Nå lages det driller som er tilpasset konkrete formål. Nå kan man finne en drill som passer akkurat deg og ditt bruk, sier Jon.

Drill på 12V eller 18V?

Både Milwaukee og Bosch har et bredt utvalg av batteriverktøy i både 12V- og 18V-serie. V-en står naturligvis for volt, og sier noe om hvor kraftige maskinene er.

– Det kan være lurt å sikte seg inn på én av disse batteriplattformene, slik at man kan bruke de samme batteriene på flere forskjellige verktøy. Når man allerede har lader og noen batterier, kan man kjøpe såkalte solo-verktøy og dermed slippe å betale for nye batterier og ladere for hvert nye verktøy, sier Mette.

Hun forklarer at M12-serien fra Milwaukee er en kompakt serie som er laget for mange forskjellige arbeidsgrupper. Der finner man også 12V-driller som er like sterke som forrige generasjons 18V-maskiner.

Her ser du en 12 volt og 18 volt fra Milwaukee. Legg spesielt merke til forskjellen på batteriene som er valgt. Foto: Tools

– De fleste 12V-driller har opptil 10 mm chuck, men toppmodellen i denne serien kommer med 13 mm. Det vitner om hvor mye denne drillen faktisk tåler, sier hun.

Mange proffkunder vil derimot også ha behov for en drill som egner seg til hulltaking i stenderverk og andre kraftige bygningsmaterialer. Da vil man ha best nytte av en kraftigere maskin.

– Uavhengig av yrkesgruppe, er det mest ideelt å ha én av hver. Én 12V- drill til de vanligste skru- og borejobbene, og en 18V- drill som er sterk nok for de tyngste jobbene. For eksempel til bruk av store hullkopper, store spiralbor og til andre borejobber.

Ta vare på kroppen, tenk HMS

Som tidligere nevnt er drillene i 18V-serien større og kraftigere enn drillene i 12V-serien. Det medfører naturligvis en høyere vekt, noe som har mye å si for brukerkomforten. Et tungt verktøy sliter også mer på kroppen.

– Særlig hvis man jobber med hendene over hodet, vil vekten ha mye å si. For eksempel for en elektriker, som utfører veldig mye av arbeidet over skulderhøyde, er naturligvis vekten en viktig faktor, sier Jon.

– Det er viktig å ha fokus på HMS og belastningsskader, så vi anbefaler alltid å velge den letteste maskinen som kan få jobben gjort.

Samtidig presiserer Mette at det finnes driller i 18V som ikke nødvendigvis innebærer de helt store vektforskjellene.

– Vår kraftigste Milwaukee-drill i 18V-serien er kanskje den minste i markedet. Den er fortsatt litt tyngre enn en 12V, men forskjellen er forsvinnende liten sammenlignet med forrige generasjons driller.

Bosch FlexiClick med forsats som gjør at du kan skru inne i trange kjøkkenskap Foto: Tools

Drill til de trangeste plassene

Store, kraftige driller med langt hode og stort batteri gjør det vanskelig å komme til på trange plasser. Vel å merke har de børsteløse motorene, som nå er veldig vanlige, gjort det mulig å lage driller med kortere hode. Men det er fremdeles slik at de minste og mest kompakte drillene passer best til trange plasser. Og spesielt de som kommer med det lille ekstra.

– Milwaukee sin FPDXKIT-202X i M12-serien har avtagbar chuck, hvor bitsholderen sitter i selve motorhuset. Der kan du sette på en vinkelforsats, for eksempel hvis du skal skru inne i trange kjøkkenskap. De har også en offset-forsats, hvor bitsen er plassert off center fra chucken. Den gjør det også enklere å komme til i hjørner og på trange steder, forklarer Jon.

Også Bosch har en tilsvarende modell som er utviklet til det samme formålet.

– FlexiClick-systemet til Bosch er en serie av ulike forsatser som kan klikkes på en FlexiClick-maskin i 12V- eller 18V-serien. Det kan for eksempel være en vinkelforsats, vinkelchuck eller hjørneskrueforsats, forteller Jon.

Drill for de tøffeste skrujobbene

I løpet av de siste årene har slagskrutrekkeren blitt stadig mer populær blant håndverkere. Det er i praksis en mindre variant av en muttertrekker, som er laget for å drive skruer raskt inn i ulike materialer, hvor maskinen slår i rotasjonsretningen.

– Hvis man bruker en drill til å skru inn en veldig stor skrue, får man det motsatte momentet tilbake i hendene hele tiden. Det blir man fort sliten i klypa av. Med en slagskrutrekker stopper hele reaksjonsmomentet i maskinen istedenfor i hendene, sier Jon.

En ulempe ved slagskrutrekkeren, er at den støyer langt mer enn en drill. Den krever også litt tilvenning for ikke å skru skruen for langt, eller stramme ting i stykker.

– I motsetning til en drill, har ikke slagskrutrekkeren momentringen, eller utløserringen, som kan stilles inn for å unngå at man strammer for hardt, forklarer Jon.

Til venstre ser vi en Milwaukee M18 Onepd med slagborfunksjon Foto: Tools

Trenger du egentlig slagborfunksjonen?

Flere av drillene fra Milwaukee og Bosch kan fås både med og uten slagborfunksjon. De to variantene kalles henholdsvis GSB og GSR. Et tips for å huske forskjellen på de to, er å tenke at S-en og B-en i GSB står for Slagbor. Men er det nødvendig?

– De aller fleste av drillene vi selger her i Tools-butikken er uten slagborfunksjon, rett og slett fordi det er begrenset hva de egner seg til. Hvis du har behov for å bore litt i betong og mur, kan du jo velge GSB-varianten. Men hvis det er det snakk om boring i hard betong, må du bruke en ordentlig borhammer med innfesting for SDS+, forklarer Jon.

Blant håndverkerne er det særlig to yrkesgrupper som kan ha nytte av en drill med slagborfunksjon.

– Det kan være praktisk å ha muligheten til å bore med slagfunksjon av og til. Det er særlig mange elektrikere og rørleggere som kjøper drill med slagfunksjon, fordi de ofte borer og plugger med dimensjoner på 5,5-6 mm. Til boring i betong duger slagdrillene godt opp til 10 mm. Men til gjentakende boring er det uansett borhammeren som egner seg best, sier Jon Bronken.

5 ting å tenke på når du skal kjøpe drill

• Tenk HMS og velg letteste drillen som greier oppgaven du skal gjøre. Husk at større batteri veier mer.

• Gå for en kombimaskin med slagfunksjon hvis du trenger å bore litt i mur. Men du trenger borhammer i hard betong.

• Gå for slagskrutrekker for de tøffeste skrujobbene.

• Tenk på maskinens størrelse om du må jobbe på trange steder.

• Vurder om 12V-drillen kan dekke dine behov. Da sparer du vekt og kommer til på trange steder.