I takt med at nye biler kommer på markedet med stadig mer komplekse

elektroniske systemer, stilles det også større krav til bilbransjen når disse bilene må på verksted.

Det krever nye verktøy og arbeidsprosesser når mekanikeren skal etterse og overhale bilen i henhold til boken.

Hos bilserviceeksperten Hella Gutmann jobber man derfor kontinuerlig med å utvikle nye dataløsninger og analyseverktøy som gjør det lettere å holde tritt med digitaliseringen og yte best mulig service på bilverkstedene.

Slutt med fysiske servicebøker

Det siste skuddet på stammen er systemet macsDIA, som er utviklet i samarbeid med Superdæk Service og FTZ. MacsDIA er et digitalt registreringsverktøy som gjør fysiske servicebøker overflødige gjennom problemfri registrering for bilfabrikkenes elektroniske servicebøker online og minimerer risikoen for feil og misforståelser ved å guide mekanikeren gjennom hvert enkelt punkt i servicesjekken.

– I dag er det ikke nok å ha mekanisk forståelse når det ruller en bil inn på verkstedet. Mekanikeren må også manøvrere i en stadig mer digital verden, sier Lars Bertz Thomsen, administrerende direktør hos Hella Gutmann i Danmark, i en pressemelding.

Han legger til:

- Derfor er det avgjørende at mekanikerne har tilgang til oversiktlig informasjon som er basert på bilfabrikantenes forskrifter. Vår nye digitale serviceapplikasjon gir verkstedene online-tilgang til blant annet pollenfilterguider, løftepunkter, tiltrekkingsmomenter, oljemengde og bremsemål mens det jobbes med bilen.

MacsDIA kan åpnes på telefon eller nettbrett og fungerer på alle tilgjengelige operativsystemer. Hvis man ikke bruker personlige enheter på jobben, tilbyr Hella Gutmann en pakkeløsning med et støtbeskyttet nettbrett.

Lærlinger kommer i gang med det samme

This Auto er blant de fornøyde brukerne av macsDIA. Verkstedet i Vrå er preget av et ungt team. Inkludert flere lærlinger som sammen med de faglærte mekanikerne foretar service på bilene som er på rampen.

– Det gir trygghet å la de unge foreta service og etterse bilene i henhold til regelverket når vi vet at de kan følge og krysse av alle punktene underveis i programmet. Det er lett å forstå og sette seg inn i, og i løpet av en uke er alle fortrolige med systemet, sier formann og mekaniker ved This Auto, Emil Thomsen.

Mikkel Østergaard, innehaver av Østergaards Auto, er også begeistret for macsDIA, som mekanikerne hans har tatt i bruk på verkstedet i Ejstrupholm.

– Ved å digitalisere servicebøkene kan vi redusere risikoen for feil ved registreringer og spare tid ved å bestille alt vi trenger gjennom systemet. Og så er det en klar fordel at vi kan dokumentere arbeidsprosessen ned til minste detalj, fordi man kan se nøyaktig hva de forskjellige medarbeiderne har gjort på kryss og tvers av avdelingene, sier Østergaard.

I tillegg til registreringsverktøyet macsDIA utvikler Hella Gutmann også en rekke andre verkstedprodukter, som digitaliserer og forenkler mekanikeres jobb på verkstedet.