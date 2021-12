Plantasjens årlige rapport «Juletrender» viser at én av fire mellom 18 - 29 år pynter juletreet sitt med levende blomster. Nærmere 40 prosent oppgir at de ønsker å prøve.

– Vi har sett over flere år at nordmenn er åpne for nye typer dekorasjoner. Det er godt mulig at denne nye trenden med å pynte juletreet med blomster har en sammenheng med at folk flest, og særlig de unge, har blitt mer opptatt av planter. Både naturen og planter har betydd mye for oss de siste to årene, og dette vil nok henge med den yngre generasjonen, forteller Vibeke Næss, markedssjef i Plantasjen, i en pressemelding.

Julekonservatoren ved Norsk Folkemuseum, Geir Thomas Risåsen, liker tanken på at dette kan bli en ny tradisjon:

– Selv om jula er vår eldste og mest tradisjonsrike høytid, så er det en høytid som alltid er i endring. Grunntanken bak å pynte juletreet, er jo å gjøre det så pent som mulig til jul. Det er veldig mye glede som ligger i planter og blomster, og med all respekt, finnes det noe finere enn blomster når man skal pynte? spør han og legger til at det er et retorisk spørsmål åpent for diskusjon.

PYNT MED BLOMSTER: Dette nydelige juletreet er pyntet med blant annet amaryllis, eukalyptus og brudeslør. Foto: Belinda Jakobsen

Moderniserer en gammel pyntetrend

– Dette må sies å være en ny trend som vokser fram. Det blir spennende å se over tid om det faktisk er en ny tradisjon som er under etablering, sier Risåsen.

Det er nemlig ikke tradisjon for å pynte juletreet med levende blomster og planter her til lands. Det har sine naturlige årsaker, forklarer Risåsen:

– Tidligere hadde man ikke tilgang til blomster i vinterhalvåret slik som vi har i dag. Planter og blomster var også svært kostbart. Bruken av levende blomster på juletreet, hører derfor nyere tid til, forteller han.

En pyntetradisjon man imidlertid kan dra paralleller til, er å lage blomster av papir til å henge på juletreet. Dette var det tradisjon for i norske hjem på slutten av 1800-tallet.

– Juletreet kom ikke til Norge før på 1800-tallet, men det ble først vanlig i norske hjem mot slutten av århundreskiftet. Juletreet ble pyntet med alt fra spiselig pynt som kaker, tørkede frukter og epler, til levende talglys og flagg. Etter hvert begynte man å lage hjemmelagd juletrepynt av papir – som lenker og flettede kurver, men også blomster, forteller Risåsen.

Slik pynter du juletreet med blomster

Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan man kan pynte juletreet. Næss synes det er flott at unge har lyst til å dekorere juletreet med levende planter.

– Å dekorere juletreet med blomster er et fantastisk alternativ eller supplement til annen pynt. Det sprer både deilig lukt og mer farge inn i hjemmet når mørketiden brer seg over oss. Pyntingen er nok litt mer tidkrevende, men gjør det til en hyggelig stund sammen med venner og familie, oppfordrer Næss.

NY TREND: Èn av fire mellom 18 - 29 år pynter juletreet sitt med levende blomster, viser årets trendrapport fra Plantasjen. Foto: Belinda Jakobsen

Steg 1: Planlegg hvordan treet skal se ut

Skal man pynte med blomster og levende planter, er det en fordel å planlegge på forhånd hvordan man ønsker at det endelige resultatet skal se ut. Man kan enten gå for en vilkårlig plassering av ulike blomster, eller man kan danne nøye planlagte mønstre. Noen vil kanskje gå for en spesifikk blomstersort og danne en spiral rundt treet.

Steg 2: Velg hvilke juleblomster som skal være sentrale

Det er kun fantasien som setter grenser for hvordan man kan pynte juletreet med blomster. Enten man ønsker å fylle hele juletreet med blomster, eller bare komplementere resten av julepynten, er det mange blomster som egner seg til å henge i treet.

De mest populære juleblomstene som julestjerner, juleroser, amaryllis, nellik og blomstrende svibler, i tillegg til tulipaner, er nok for mange en sikker vinner for å skape julestemning. Alternativt kan hvite hortensiaer skape assosiasjoner til vakre snøballer eller man kan bryte helt med forventningen, med for eksempel fargerike blomster.

Steg 3: Fest blomstene med blomstertråd i grenene

Blomstene med stilker stikker man inn langs juletregrenene. Snitt stilkene på forhånd, og putt de i en vannbeholder eller et reagensrør av glass. Bruk deretter blomstertråd for å knytte blomstene til grenen slik at de blir liggende.

Små julestjerner og svibler kan også brukes, selv med røttene og løken hengende ned. Svibelløken er genial ved at den samler opp vann og næring. For julestjernen er det viktig å tilføre vann, og det kan derfor være en idé å pakke jorden inn i mose. Dypp den i vann og fest den deretter med tråd i grenene.