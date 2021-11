- Styr unna brannfarlig julepynt

– De siste årene har vi sett flere tilfeller av adventskranser

dekorert med blant annet tørkede blomster og kongler, i kombinasjon med levende lys. Dette er direkte brannfarlig, advarer administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening i en pressemelding.

Levende lys skaper kos og stemning, og blir hyppig brukt i forbindelse med adventstiden og julefeiringen. Samtidig bidrar levende lys til økt brannfare, og åpen ild er blant de mest vanlige årsakene til brann i bolig.

Pynt brannsikkert til jul



– Levende lys har ingenting å gjøre i nærheten av brennbart materiale. I adventskranser, oppsatser eller i verste fall på juletreet vil flammen fra et stearinlys kunne fanges opp lenge før lyset er nedbrent, sier Søtorp.

– Det skal ikke mer til enn et ustødig stearinlys eller et øyeblikks uoppmerksomhet før man har et branntilløp. Bruk levende lys på en forsvarlig måte, og tenk brannsikkerhet også når du pynter hjemmet til jul, avslutter Søtorp.

Brannvernforeningens råd for trygg bruk av levende lys

- Gå aldri fra levende lys: Forlat aldri levende lys. Gjør det til en rutine at den som har tent lysene har ansvar for at de slukkes.

- Dropp brennbar pynt: Levende lys og brennbare materialer er en farlig kombinasjon. Mose, drivved, kvister, kongler og andre tørre naturmaterialer tar fort fyr og brenner godt. Skal du pynte et bord så sett gjerne lyset i et glass eller en lykt med god lufting.

- Ha et brannsikkert underlag: For eksempel metall, porselen, sand eller stein.

- Ha minst 10 cm avstand mellom lysene: Lys som plasseres for nær hverandre kan smelte sammen og ta fyr.

- Ikke tenn levende lys i nærheten av trekk: Lys kan brenne fortere ned på grunn av trekk eller feil ved lyset. Sørg for å ha god avstand fra lysets flamme til brennbare materialer som for eksempel gardiner og tremateriale.

Batteridrevne lys kan være et svært godt alternativ til levende lys med tanke på brannsikkerhet.