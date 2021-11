Stearinlysene fra SmartaSaker passer perfekt i lysestaken og du

slipper samtidig å bekymre deg for brann, da lysene drives av batteri. Fjernkontrollen som følger med styrer LED- lyset, og du kan til og med bruke en timerfunksjon.

Med fjernkontrollen styrer du den realistiske LED-lampen, og du kan velge om det flammende varme og hvite skinnet skal lyse konstant eller om det skal slås automatisk av og på med en gjentagende 6/18-timers timer.

Fjernkontrollen har en On-knapp, en Off-knapp og en Timer-knapp.

Når du trykker på timer-knappen starter timerfunksjonen, som gjør at lyset er tent i 6 timer. Deretter slukkes lyset av seg selv og er skrudd av i 18 timer. Lyset tennes automatisk igjen på samme tid neste dag.

Fjernkontrollen drives med et CR2032-batteri som følger med.

Lysene finnes i to ulike høyder. Foto: Smartasaker.no

Finnes i to ulike høyder

Lysene finnes i to ulike høyder. Velg mellom 4 stk. som er 20 cm høye eller 4 stk.

som er 28 cm høye. Fjernkontrollen som følger med, fungerer til begge høydene.

Spesifikasjoner:

Diameter: 2,1 cm

Høyde: Velg mellom 20 cm eller 28,5 cm høye lys.

20 cm: 1 stk. AAA-batteri per lys (4 batterier totalt).

28,5 cm: 2 stk. AAA-batterier per lys (8 batterier totalt).

Batterier er ikke inkludert.

Batteritid: ca. 100 timer

Batteri fjernkontroll: 1 stk. CR2032 (inkludert).

Forventet levetid LED-lampe: ca. 5000 branntimer

Lysene må kun brukes innendørs

OBS! Lysene må ikke utsettes for varme eller direkte sollys, da voksen rundt lysene kan smelte.