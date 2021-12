Det er praktisk med bil når du skal frakte juletreet hjem. Det er imidlertid noen fallgruver du bør unngå.

- Ikke legg juletreet direkte på taket. En ting er at du kan skade taket, men sannsynligheten for at treet løsner og sklir av taket i en sving eller ved en nedbremsing eller akselerasjon, er høy og ikke noe du vil oppleve på E18 eller E6, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF i en pressemelding.

NAF anbefaler at du setter takstativ på bilen når du skal få juletreet trygt hjem til pyntingen i stua.

- Når du først har fått lagt juletreet på taket er det enkleste å stroppe det fast med jekkestropper. Da presses det sammen og festes godt mot underlaget slik at det ikke beveger seg i noen retninger, rådgir Sødal.

Pass på lengden

Hvis du vil kjøre hjem et ekstra stort og langt tre til jul minner Sødal om at treet ikke kan stikke mer enn 15 centimeter utenfor bilens side og ikke over én meter foran.

- Stikker treet ut lenger enn normal avstand til bilen bak, skal det merkes tydelig, for eksempel med en pose eller refleksvest, sier han

Du kan selvsagt velge å frakte juletreet inne i bilen, men det er ikke å anbefale. Først og fremst fordi det er mindre trafikksikkert enn å ha treet godt festet til et takstativ. Hvis du legger treet inne i bilen, skal det festes godt så det ikke kan bevege seg i tilfelle en bråstopp.

- For det andre kan treet gi mye søl av barnåler. Hvis du ikke vil rydde barnåler inne i bilen frem til påsken, er det beste å frakte juletreet sikkert på taket, avslutter Nils Sødal.