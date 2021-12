Hvert år sender Oslo by et juletre i gave til London. Dette har vært en tradisjon siden 1947, og er en takk for britenes hjelp under andre verdenskrig.

Treet sendes over Nordsjøen med et skip, og blir plassert på selveste Trafalger Square.

I år har treets utseende blitt latterliggjort i sosiale medier.

Blant annet beskriver politiker David Kurten treet som den mest shabby og bedrøvelige gaven han noensinne har sett.

En annen Twitter-bruker spør humoristisk hvor resten av treet har blitt av.

Noen mener også sparkingen av Ole Gunnar Solskjær kan være årsaken.

Norway has not taken the sacking of Ole Gunnar Solskjaer well — Toby Tarrant (@tobytarrant) December 1, 2021

Også nordmenn har meninger om årets tre. En Twitter-bruker mener de som felte treet måtte ha mistet synet.

Hva skjedde?

Grantreet kommer fra Østmarka i Oslo og ble felt i midten av november.

Lord Mayor of Westminster, Andrew Smith og ordfører Marianne Borgen i gang med å felle treet i Østmarka. Foto: Torstein Bøe / NTB

Både ordfører Marianne Borgen (SV) og Lord Mayor of Westminster, Andrew Smith var til stede da treet ble felt.

– Treet er et symbol på at vi trenger hverandre og må være der for hverandre. Gaven til Londons innbyggere er valgt ut og gitt med mye kjærlighet og mye omtanke. Jeg håper den blir tatt imot som et symbol på vennskap, solidaritet, håp og fred, uttalte Oslo-ordfører Marianne Borgen i en pressemelding i november.

Bilder tatt under fellingen av treet viser et mer intakt tre, enn det som nå står i Trafalgar Square. Turen over Nordsjøen har med andre ord tatt på.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Juletreet før det ble felt og sendt til London. Foto: Torstein Bøe / NTB

Lover tiltak

I går bestemte kommunestyret å ikke erstatte det sterkt kritiserte treet. Det melder flere britiske medier.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Bymiljøetaten, Nedim Dizdarevic, forteller at juletreet som hvert år sendes til London velges ut basert på flere faktorer.

Disse inkluderer høyde, utseende og tilgjengelighet fra vei for å kunne løfte det ut.

Det at årets tre har endret utseende under transporten synes han er beklagelig.

Kommunen lover derimot å se på måten treet blir fraktet på.

– Transport av store trær er ingen eksakt vitenskap, men vi ser på skadeavbøtende tiltak for neste års transport. Hvilke det eventuelt blir er ikke bestemt ennå, sier Dizdarevic til ABC Nyheter.