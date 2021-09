Sommeren er på hell, men det betyr ikke at uterommet trenger å være det. Høsten er ikke bare vakker; den er også den perfekte tiden å plante på. Med litt planlegging og stell gjør du hagen klar for å nyte en kjøligere, men fortsatt herlig utesesong.

– Tiden er inne for å rydde litt i hagen. Mitt beste tips er å ta seg en runde og få en oversikt over hvilke planter og blomster som kan byttes ut og hvilke som kan bli med videre. Det er et ypperlig tidspunkt å plante nye stauder nå – da får de nemlig tid til å etablere seg før frosten kommer, sier Hans Jensen, gartner i Plantasjen, i en pressemelding.

I Plantasjens rapport Plantetrender 2021 viser det seg at hagen og uteområdet nå spiller en viktigere rolle for nordmenn gjennom hele året, og ikke bare for sommerbruk. Én av tre nordmenn sier de vil fortsette å tilbringe mer tid ute i hagen, også etter pandemien.

INNGANG: Pynt inngangspartiet med høstlige farger. Foto: Plantasjen

Tips til høsthagestellet

Gå over sommerblomstene som synger på siste verset, og klipp av det som fortsatt blomstrer – lag en fin bukett du kan nyte inne. Finnes det knoller på plantene, kan du lagre dem tørt og mørkt, og plante de ned igjen til neste vår.

Høstfloks, høstanemone og oktoberknapp – vi skjønner fort hvilken årstid vi går i møte. Populære planter å satse på nå er lyng i flere varianter, krysantemum, skimmia, flerårige stauder og prydkål. Høstplantene bidrar til at hagen får en ny fargeboost – og det med lite anstrengelse; de trenger nemlig bare nok vann og lys, så går resten av seg selv.

BUSKER: For å få en bugnende vårhage neste år er det også smart å plante løk, busker og trær nå. Foto: Plantasjen

– Du kan også fint ha vinteren i mente når du ommøblerer litt på staudene. Suppler gjerne med noe vintergrønt som står godt gjennom snøen. Det skal ikke så mye til for å gjøre en litt grå og trist sensommerhage om til en fargerik oase, og om du fortsatt har utemøblene ute; pynt med gode puter og pledd, og nyt den friske høstluften som begynner å komme, sier Hans Jensen.

For å få en bugnende vårhage neste år er det også smart å plante løk, busker og trær nå. Det er ofte gode priser på disse i butikken på høsten.

Derfor er det en fordel å plante på høsten: Man kan utnytte jordens naturlige fuktighet bedre

Plantene trenger ikke vannes like ofte

Det blir sjelden tørke og ekstremvarme

Blomstring og tilvekst vil skje tidligere neste sesong

Plantene finnes allerede der når våren kommer

Bærmyrt. Foto: Plantasjen

Inviter pollinatorene til høsthagen

Det er ikke bare vi mennesker som setter pris på en lang sesong; også pollinatorene ønsker å være produktive på sensommer og høst. Hvis vi får tilgang til hjelpen deres på denne årstiden, gir de oss en bedre innhøsting. Lokk humler og bier med velduftende blomster og frukttrær som er rike på nektar og pollen.

Tips til høstplanter for pollinatorer: