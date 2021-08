Slik steller du hagen på høsten

Denne artikkelen ble først publisert i HusGlede.no.



Etter noen deilige måneder med sol og sommer har vi nå kommet til høsten. Mange kan kjenne litt på vemod når vi nå går mot mørkere tider, mindre blomster, mindre bladverk og farger. Likevel kan høsten være veldig fin. Både når det gjelder temperaturer og stell av hagen.

Du kan bruke høsten til å klargjøre til neste vår og plante løk for blomstring neste år, samt stelle plantene du allerede har. Vi har tatt en kikk på hva du kan, og bør gjøre, i hagen din nå som høsten er i gang.

1. Beskjær trærne

Eple og pæretrær skal ikke beskjæres før til våren.

Høsten er en god tid å beskjære trærne i hagen, men husk at epletrær og pæretrær skal ikke beskjæres før til våren. Plomme-, kirsebær- og morelltrær derimot kan beskjæres enten på høsten eller tidlig våren. Velger du å gjøre det på høsten må du vente til gradestokken viser 0 grader.

Beskjærer du frukttrærne dine jevnlig vil du stimulere dem til gode avlinger. Fjern syke og skadde greiner og sørg for å beskjære trærne slik at lys og luft kommer til. Frukten vil modnes bedre og sannsynligheten for soppangrep blir litt mindre.

Har du hekk på eiendommen din bør du absolutt klippe den ned litt. Klipper du den nå vil du hindre nye skudd i å komme ut, og hekken blir fyldig og fin.

2. Høst inn frukt og bær

Høst inn frukt og bær fra hagen.

Har du fått en hel del frukt og bær i løpet av sesongen er tiden inne for å høste ferdig. Plukk vekk nedfallsfrukt og har du tomatplanter kan det være en idé å klippe dem litt ned. De trenger kraften til å modne de siste tomatene og trenger ikke bruke den på undødvendige nye skudd. Har du bærbusker bør du tynne dem ut litt ved å fjerne gamle grener og kvister.

3. Plant og planlegg neste vår

Plant blomsterløk på høsten så vil du få vakre blomster til våren.

Nå som du har hatt en hage i full blomst har du best mulig oversikt over hvor du kanskje kan plante nye vekster som kan glede deg neste vår. Plant blomsterløk i bedene dine nå og de vil blomstre vakkert neste år.

En plante som som er fin å plante nå på høsten er den vakre klematisen. Du gjør lurt i å klippe potten de kommer i så du ikke skader røttene. Klematisen liker ikke varme på røttene så plant gjerne bunndekkende planter rundt bunnen av den. Da gir du skygge til den delen som ikke skal ha noe særlig sol og varme. Plasser den et sted hvor den har muligheter til å klatre og gjerne et sted hvor det er sol og skygge.

I tillegg kan du plante blomster ute som er fine nå på høsten. Planter som lyng, sølvlyng og eføy gjør seg godt nå.

Du kan så frø på høsten som tåler kulde. Putt frøene rett i jorden og de vil overvintre frem til våren. Frøene må ikke sås for tidlig, det må skje rett før vinteren kommer. Frøene skal nemlig ikke spire før solen og våren kommer ruslende. Et hagesenter vil hjelpe deg med hvilke frø du kan så på høsten.

Planlegg neste års hageblomstring ved å klippe vekk visne blomster på for eksempel roser og hortensiaen.

4. Plant nye vekster i hagen før det er tele i bakken

Plant trær og bærbusker på høsten.

Mange hageland har tilbud på busker, trær, og stauder nå på tampen av sesongen. Benytt deg av tilbudene og fyll opp hagen din med det du ønsker deg. Du kan plante så lenge det ikke er tele i bakken. Husk å vanne godt og gi dem litt tid så de rekker å sette seg før frosten kommer.

Kjøper du busker og trær nå bør du sjekke røttene og sørge for at det du kjøper er friskt. Det er naturlig at trær begynner å miste bladene sine, det betyr ikke at trærne er syke. Husk å velge trær og busker som ikke har et virrvarr av røtter. Røttene vokser mest på høsten og ved å plante dem nå får de tid til å sette seg og vil bli flotte å se på neste år.

Høsten er ikke tiden for å gi hverken nye eller gamle planter mye gjødsel. Gjødsler du for mye kan du ende opp med å lure plantene til å tro at de er på vei inn i en ny blomstring.

5. Stell plenen

Stell plenen din gjennom hele høste.

Rydd vekk løv og nedfallsfrukt og stell pent med plenen din. Ønsker du å forsterke plenen din med litt ekstra frø må du huske å vanne godt. Selv om det ofte regner mer på høsten enn sommeren må du likevel sørge for nok vann til plenen.

6. Dekk til blomstene i hagen

Dekk til blomsterbedene med grankvister så holder du blomstene dine tildekket og lune gjennom vinteren.

Når frosten nærmer seg bør du dekke til blomsterbedene med granris. Hageplanter som ikke tåler frost særlig godt vil bli veldig fornøyde med å ligge lunt gjennom vinteren, samtidig ser det pent ut.

Selv om høsten nærmer seg og det føles som en evighet til neste gang vi kan nyte synet av hagen vår eller krukkene våre i flotte farger er det fortsatt mye hagearbeid vi kan gjøre. Det er samtidig noe godt i det å kunne tusle rundt å pusle litt her og der og sørge for at hagen har de aller beste forutsetningene for neste sesong.