Denne artikkelen ble først publisert av HusGlede.no

Pelargoniaer passer perfekt i potter og i balkongkasser, men gjør seg også godt i vinduskarmen. Pelargoniaen er en hardfør plante som tåler lett tørke og som liker både sol og skygge.

Har du den ute bør du huske på at den er ikke spesielt glad i regn, så om du har muligheten til det, så liker den godt å kunne stå skjermet for ruskevær. Hvis du er flink til å gjødsle planten din vil den vokse seg stor og flott, samt gi deg flere vakre blomster.

1. Vanning

Pelargonian liker ikke mye vann, så vann heller lite enn for mye.

Pelargoniaen tåler godt tørke, og trives best med jevn og moderat vanning. Du kan gjerne vente med å vanne til jorda er nesen helt tørr.

Husk å gjødsle plantene dine hver 14 dag. Med så rask vokstetid som disse plantene har er det viktig at de jevnlig får godt med næring.

2. Fjern visne blomster

Er du flink til å stelle pelargonian din vil den gi deg glede i mange år.

Kniper du av gamle og visne blomster så beholder du blomstringsperioden over lengre tid. For hver visne blomst du kniper av fremmer du ny blomstring.

3. Overvintring

Pelargonian liker ikke frost, så de må inn før kulda kommer.

Når høsten kommer bør du sette planten din inn, den tåler nemmelig ikke frost, men den kan stå vinterlagret helt ned i 5 grader. Har du ingen steder å sette den kaldt kan du fint ha den inne også. Den trenger lite vann hvis du setter den kaldt, da holder det med litt vann nå og da, særlig når den overvintrer.

Når Mars måneden melder sin ankomst kan du ta dine overvintrede Pelargoniaer frem igjen, men du bør gi dem en gradvis tilvenning til varmen hvis de har stått kaldt gjennom vinteren.

4. Når våren kommer

Endelig vår og nå kan alle pelargoniaene ut igjen.

Når vinteren er over og plantene dine skal frem i lyset igjen kan du fint beskjære dem litt. Da får du fine og fyldige planter. Avskjæret kan du bruke til å lage stiklinger så får du enda flere flotte planter. Det er alltid noe eget ved det man klarer å dyrke frem selv. Stiklingene Kan du plassere i vann frem til de får røtter.

For å gjøre plantene dine ekstra glade kan du skifte jord på dem samtidig som du beskjærer dem. Noen velger å skjære planten helt ned til det bare er noen få cm igjen av dem, mens andre velger å kun beskjære dem lett. Det ser du selv hva du synes er best, de kommer seg igjen uansett. Pelargoniane er kjent for å vokse i en rasende fart.

Omplanting



Planter du om pelargoniaer i potter er det greit å velge potter med litt god størrelse slik at røttene har god plass til å vokse. Som med mange andre planter er det best hvis du sørger for god drenering når du planter dem om i potter.

Er du flink til å stelle pelargoniaene dine så kan du ha dem i mange mange år. De kommer i mange varianter og farger, så her har du en flott og lettstelt plante som trenger et minimum med tilsyn.

Vann dem jevnlig, knip av gamle blomster, gjødsle rikelig og la dem overvintre inne så har du garantert blomstrende pelargoniaer år etter år.