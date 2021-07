Nordmenn flest skal tilbringe sommerferien i moderlandet, og halvparten oppgir at de skal være mye hjemme. Det kommer frem av en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

– Når du først er ute og gjør det fint i hagen så gjør også en innsats for å sørge for at vannet renner rett vei - nemlig bort fra huset, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.

– Få vannet vekk fra huset



Det er mye du kan gjøre selv som ikke koster all verdens med penger. Landskapsarkitekt Andreas Nypan i Asplan Viak har noen gode råd til deg med hus og hage.

– Det viktigste er å få vannet vekk fra huset og til et sted hvor vannet kan samle seg opp og drenere eller filtrere ned i bakken. Blir det fullt der må det ha en såkalt trygg flomvei hvor vannet renner videre, ikke tilbake til huset og aller helst ikke til naboen, sier Nypan.

Det er viktig å sørge for at vann fra takrennene får en naturlig vannvei bort fra huset. Terrenget rundt må helle vekk fra grunnmuren, og du bør ikke plante blomster og annen vegetasjon helt inntil huset uten at du er sikker på at grunnmuren er godt fuktsikret.

Vann fra takrennene må få en naturlig vannvei bort fra huset. Foto: Fremtind

Flyttet? Vent ett år med hagearbeidet

Om du nettopp har flyttet og skal pusse opp, eller om du har bygd nytt hus, er tålmodighet et stikkord.

– Mange vil gjøre mye med en gang, også utendørs. Mitt råd er å bruke om lag et år på å følge med på hvordan hagen og tomten håndterer store nedbørsmengder og overvann. Se etter om vannet renner fint bort fra grunnmuren og sjekk hvor overvannet samler seg opp, sier Nypan.

Hvis du bor et års tid og observerer hagen vil du også få oversikt over hva som finnes av blomster og stauder og busker og trær, og hvordan det kanskje skjermer mot naboer og innsyn og rammer inn gode steder å være.

– Da blir det lettere å vite hva som er smart å gjøre.

Jo mer grønt, dess bedre

Landskapsarkitekten anbefaler naturbaserte løsninger basert på eksisterende kvaliteter og fallforhold, vannet følger naturens logikker. Jo mer grønne flater du har, dess bedre er det.

Mange legger stein på tomta og rundt huset, som for eksempel herregårdsstein, skifer eller heller.

– Det blir ofte veldig fint med stein, og om grunnarbeidet er bra så er det sjeldent et problem å få vannet unna. Men vær forsiktig med for mange harde overflater som asfalt, sier landskapsarkitekten.

Må du drenere på ny?

Om tiltakene i hagen ikke håndterer store mengder regn og overvann på en god måte må du sannsynligvis drenere på ny. Å drenere betyr rett og slett å fjerne eller lede vann bort fra noe, ofte fra et hus eller en hustomt.

– Det handler om å lede vann og annen væske bort fra grunnmuren for å avverge fukt. Fukt i grunnmuren vil over tid føre til sopp og råte og er svært skadelig for både bomiljøet og huset ditt, sier Nielsen.

Skaderforebygger Therese Nielsen i Fremtind, og landskapsarkitekt Andreas Nypan. Foto: Fremtind

Har du hus som er bygd før 2007 kan det være lurt å sjekke om du må drenere på ny. Byggforskriftene ble strammet inn etter 2007, og alle hus som er bygget eller bygges etter dette skal derfor ha god drenering.

I forbindelse med et dreneringsprosjekt er det viktig å gjøre seg noen tanker i forkant om hvordan arealene nærmest huset skal se ut etter at dreneringsprosjektet er ferdig.

– Ta vare på de plantene og kvalitetene som betyr mye for deg. Sett gjerne inn fine planter som dufter godt og etabler noen lune steder å sitte slik at hagen blir både vakker og funksjonell etter dreneringen, sier Nypan.