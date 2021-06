Pandemiens store trend kan være redningen for bier og humler

Til tross for økt fokus på humledød og illevarslende nedgang i insektbestanden, har det vært mangel på effektive tiltak. En fersk studie fra England bekrefter imidlertid at mennesker som tilbringer mye tid utendørs i naturen, er mer tilbøyelig til å ta miljøbevisste valg. Det skaper håp for menneskets forhold til naturen i tiden etter pandemien, melder Plantasjen i en pressemelding.

– Vi ser veldig positivt på at folk kan ha fått styrket sitt forhold til naturen det siste året. Økt naturglede fører forhåpentligvis også til at folk får en dypere forståelse av behovet for å verne om og forvalte naturressursene på en forsvarlig måte, sier daglig leder, Frauke Heivand, i den ideelle organisasjonen La Humla Suse som jobber for å sikre humlens levevilkår i Norge.

– Vi står overfor en naturkrise, med blant annet nedgang i pollinerende insekter, så vi er avhengige av økt bevissthet for å motarbeide dette, fortsetter hun.

At folk flest har gjenoppdaget naturen kommer også pollinatorene til gode, bekrefter professor Juho Paukkunen ved The Finnish Central Museum Of Natural History i Plantasjens årlige rapport «Plantetrender»:

– Jo mer mennesker interagerer med naturen og jo mer interessert de er, dess større sannsynlighet er det for at de vil engasjere seg i å redde pollinerende bier og insekter, sier Paukkunen.

Flere dyrker bievennlig

I rapporten «Plantetrender» kommer det fram at nordmenn har blitt mer oppmerksomme på naturen rundt seg under pandemien. Den samme tendensen ser man også internasjonalt, ifølge en studie fra University of Cumbria.

Å fylle hagen eller balkongen med blomster er noe av det beste du kan gjøre for pollinatorene. Foto: Plantasjen

– Verdien av en hage med summende insekter og fuglekvitter har blitt tydeligere for mange. Det er ikke tvil om at naturen har vært et naturlig tilfluktssted, forteller Vibeke Næss, pressekontakt i Plantasjen, og legger til:

– At dette kan lede til et langsiktig engasjement for bier, insekter og det biologiske mangfoldet, er ordentlig gode nyheter.

Mange steder har de livsviktige pollinatorene våknet opp fra vinterdvalen. Ifølge Plantasjens rapport har én av fire nordmenn det biologiske mangfoldet og pollinatorene i bakhodet når de går i gang med hagearbeidet. I år håper imidlertid Næss at vi kommer til å se en enda større økning.

– Hagearbeid er blant aktivitetene som virkelig har blomstret under pandemien, så nå håper vi at enda flere gjør noen små, nødvendige grep i hagene sine til fordel for pollinatorene. Samtidig skal vi i Plantasjen tilrettelegge med kunnskap og verktøy, slik at det er enkelt å ta insektvennlige valg, understreker Næss.

Hagearbeid med omtanke – dette kan du gjøre for pollinatorene

Mange har satt opp insektshotell i hagen for å gi humler, bier og andre insekter et sted å bo. Foto: Plantasjen

Biene, inkludert humler, er blant insektene som er mest truet i Norge. Våren er derfor en kritisk periode for humledronningen, som hvert eneste år har eneansvaret for å reprodusere nye humler. I tillegg er humledronningen på jakt etter et sted å bo.

– Humledronningen er avhengig av nektar for å overleve, så derfor er det til stor hjelp at du planter blomster som blomstrer tidlig og består av mye nektar. Gjerne også mange av samme sort for å gjøre det lettere for insektene å finne frem, oppfordrer Næss. I tillegg understreker hun at det aller viktigste du kan gjøre nå, er å vise hensyn og omtanke til våre summende venner når du går i gang med rydding, luking og planting av nye planter.

Dersom du har hage, bør du la en liten del av den være rotete med kvister og kvaster hvor insektene kan bo.

La en del av plenen være uklippet og anlegg en eng med norske engblomster. Det får du ved å la gresset gro og blomstre med kløver og løvetann

Velg planter som gir mye nektar og pollen, og som blomstrer gjennom hele sesongen.

Lag eller kjøp et insekthjem og et insektbad.

Har du balkong eller terrasse, er det også viktig å pynte med blomstrende planter og tilrettelegge for bosted for insektene.

Unngå giftige kjemikalier og ugressmiddel.

Ta hensyn til pollinatorene når du velger hva du skal plante i hagen din. Dette er noen forslag som humler, sommerfugler og andre insekter vil sette pris på:

Vårblomster: Krokus, Julerose/Vinterrose Krydderplanter og urter: Timian, lavendel, rosmarin og salvie Blomstrende trær og busker: Villroser, kirsebær og selje (Salix trær)