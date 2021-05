Nå kan du enkelt bare sage av hjørnene - akkurat slik som listen skal plasseres mot taket, sier forhandleren Smarta Saker i en pressemelding.

Listjiggen er utviklet av Tage Norén og er konstruert for å brukes sammen med vanlige hulkillister og svanehalslister.

Da Tage skulle sette opp taklister hjemme, syntes han, som mange andre, at det var vanskelig å ta mål. Tage bestemte seg derfor for å utvikle et verktøy som forenkler konstruksjonen av taklister.

Størrelsen er tilpasset gjæringssagen, kapperen og gjæringsboksene, som betyr at Listjiggen kan brukes på taklister som er mellom 33–69 mm brede. Den bevegelige delen på Listjiggen hjelper til med å feste taklisten, og holder den i ro når du sager.

Listjigg

Slik bruker du Listjiggen:

Skyv taklisten inn i Listjiggen og fest den med den bevegelige delen.

Vri gjæringssagen i en 45° graders vinkel i det hullet du ønsker å kutte.

Sag gjennom listen og monter den i taket.

Du trenger kun å vite om du skal kutte høyre eller venstre side, uansett om det er det indre eller ytre hjørnet du skal sage.