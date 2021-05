Hagetips: Nå er det enklere å bygge terrasse

Nå kan flere hjemmefiksere bygge terrasser og tilbygg uten å søke kommunen. Byggmax gleder seg over at det blir lettere å gjennomføre prosjekter selv, og gjør sitt for å senke terskelen ytterligere.

1. mai trådde endringer i byggeforskriften fra regjeringen i kraft. De går ut på at terrasser og tilbygg på under 15 kvadratmeter blir fritatt søknadsplikt.

– Dette er viktige endringer som fører til mindre byråkrati. Kommunene får frigjort tid, og folk får større frihet til å bygge på egen eiendom , sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding fra regjeringen.

Senker terskelen for hjemmefiksing

En av endringene i forskriften er at høyden på terrassen du kan bygge uten å måtte søke kommunen økes fra en halv til én meter. I tillegg kan du ha opptil halvannen meter høyt rekkverk uten å søke. Terrassen kan ikke være mer enn fire meter fra ytterveggen.

– Vi heier på endringer som gjør hjemmefiksing enklere. Byråkratiske og lange søknadsprosesser er et hinder for mange, og vi håper at dette gjør at flere får mulighet til å komme i gang med sin hjemmefikserdrøm allerede til sommeren , sier Niklas Hamberg, Norgessjef i en pressemelding fra Byggmax.

Byggmax billigst på terrassebord – igjen

Nesten samtidig som at endringene i byggeforskriften trådde i kraft, vant Byggmax VG sin pristest på trykkimpregnert terrassebord. Byggmax kom best ut i denne kategorien for andre år på rad.

– Vi jobber hardt for å kunne tilby hjemmefiksere bra produkter til billigst mulig pris. Derfor gir vi kundene våre et prisløfte. Finner de den samme varen til en lavere pris hos en konkurrent i nærheten, matcher vi prisen og gir i tillegg 10 prosent av differansen tilbake, sier Hamberg.

Hamberg forteller videre at Byggmax jobber for å tilby bransjens beste prisgaranti, som er uavhengig av merke.

– Et terrassebord er et terrassebord. Så lenge det har samme kvalitet og størrelse, vil vi alltid ha den beste prisen uavhengig av leverandør. Som forbruker og hjemmefikser selv vet jeg at dette gjør oss unike i forhold de fleste av konkurrentene våre, avslutter Hamberg.

I tillegg til å tilby gode varer til billige priser, deler Byggmax informasjonsvideoer og instrukser med tips og råd til hvordan gjennomføre alt fra små til store prosjekter på sine hjemmesider.