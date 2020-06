Studie: Hunden din vil virkelig redde deg

Alle kjenner til den godlynte sanktbernhardshunden som redder folk i snøvær med en liten tønne med sprit rundt halsen, eller filmserien om hundestjernen Lassie, som gang på gang griper inn og redder både mennesker og dyr.

Nå sier en ny studie at menneskets beste venn, hunden, faktisk kan være menneskets beste venn. Våre logrende venner vil i hvert fall forsøke å gjøre sitt aller ytterste for å redde oss fra fare, skriver nettstedet Sciencealert.

I studien, publisert i journalen PLOS One, observerte forskerne hvordan 60 hunder reagerte i ulike situasjoner.

Les også: Hunden speiler eierens stressnivå



Ønsket å redde

I hovedeksperimentet gjemte hundeeieren seg inne i en metallboks, med en dør som lett kunne åpnes med snuten. Eierne ble deretter bedt om å rope om hjelp innenfra boksen, for å se hvordan hunden da ville reagere.

Resultatet var at en tredjedel av hundene klarte å få ut eieren sin.

– Isolert sett høres det kanskje ikke så mye ut, men dersom du ser nærmere på det er det virkelig imponerende, sier psykolog Joshua Van Bourg fra Arizona State University i studien.

Van Bourg mener det essensielle i eksperimentet er at så mange av hundene faktisk ønsket å redde eieren sin, men at de ikke visste hvordan de kunne gjøre det.

I en annen test byttet man ut eieren i boksen med en porsjon mat. I dette eksperimentet hentet 19 av 60 hunder ut maten, mot 20 av 60 i det første forsøket.

16 av de 19 hundene som hentet ut maten fra boksen klarte også å hjelpe ut eieren.

Les også: Studie: Store hunder er smartere enn små

Stresset når eieren trengte hjelp



I studien forsøkte forskerne også finne ut om hundene handler på en slags impuls for å redde oss, eller om de gjør det for egen vinnings skyld, for eksempel fordi de ønsker belønning.

For å forsikre seg om at hundene ikke bare handlet på ordre, fikk eierne ikke lov til å bruke navnet på sin hund mens de satt i boksen. I et annet eksperiment satt eierne rolig i boksen og leste for å se om reaksjonen da ville være annerledes enn om de hadde gitt uttrykk for at de trengte hjelp.

Resultatet var entydig. I testen der eierne ga uttrykk for fare, var hundene langt mer stresset, skriver Joshua Van Bourg i studien.

– Når eierne ga uttrykk for engstelse, bjeffet og klynket hundene mer. Åtte av hundene klynket i eksperimentet der eieren var i fare, sammenlignet med bare én i eksperimentet med mat, sier Van Bourg.

I testen der eieren satt rolig og leste, åpnet 16 av hundene opp døren for å slippe eieren ut.

Bare det å være sammen med en eier er en sterk motivasjon for hunder, men dersom de enser at eieren er i fare, blir det enda viktigere for dem.

Hunder er virkelig menneskets beste venn. Foto: NTB scanpix / Shutterstock

Gjentakelse av forsøkene viste at hundene ble mindre stresset neste gang de så eieren sitte inne i boksen for å lese, mens hundenes stressnivå var like høyt dersom eieren på ny uttrykket redsel.

Ifølge forskerne er det et eksempel på emosjonell smitte, der en følelse eller en sinnstemning overføres fra eier til hund.

Les også: Forskere mener de vet hvorfor hunder kan bli bittesmå og kjempestore

Bryr seg



At det var nesten like mange hunder som åpnet boksen for å få tak i mat som hunder som ville redde eieren, tyder på at hundene anser de to belønningene som likestilte, skriver Sciencealert.

– Det som er fascinerende med denne studien er at den viser at hunder virkelig bryr seg om sine eiere. Selv uten opplæring i situasjonen vil mange hunder forsøke å redde folk som ser ut til å være i fare. Og om de mislykkes, ser vi hvor opprørte de blir, sier psykolog Clive Wynne fra Arizona State University.

– Resultatene fra kontrolltestene tyder på at hundene som mislyktes i å redde sine eiere feiler fordi de ikke vet hva de skal gjøre. Det handler ikke om at de ikke bryr seg.

Les også: Studie: – Hunder stoler ikke på folk som oppfører seg dårlig