Det er velkjent at menn får ereksjon når de blir opphisset. Man kaller det også «å bli hard» eller «å få reisning».

Da fylles svamplegemene i penis med blod, og penisen blir hardere og mer følsom, forklarer sexolog Marte Andersen Jacobsen til ABC Nyheter. Dette for at det skal være enklere for menn å penetrere partneren.

Men visste du at også kvinner kan få ereksjon?

Kun for nytelse

Klitoris er det eneste organet som kun er til for nytelse, og ved stimulering er det ofte en kilde til orgasme for kvinnen.

Sexolog Marte Andersen Jacobsen. Foto: sexolog-maj.no

En kvinnes opphisselse kjennetegnes ofte ved at de blir «våte», altså at skjeden lubrikeres. Dette for at penis skal gli enklere inn, og for å unngå smerte og små sår i slimhinnen.

Men også klitoris endrer seg.

– Når kvinner blir opphisset får klitorishodet en forhøyning, det blir hardere og mer følsomt. Dette fordi det blir fylt med blod, sier sexologen.

Dette kan sammenlignes med hvordan en penis blir hard.

– Men hos en kvinne er den mindre synlig og blir ikke like hard, sier hun.

Kvinner trenger ofte stimulering

Følelsen varierer fra kvinne til kvinne, men ofte kan man kjenne en stikkende eller bankende, varm følelse i klitoris når blodet strømmer til. Noen kan oppleve det som et slags trykk, mens noen synes følelsen er vond, sier sexologen. Det er altså veldig individuelt.

– De aller fleste kvinner trenger stimulering for å få en klitorisereksjon, sier Jacobsen, men legger til at kvinner også kan kjenne en slik følelse uten å være i en seksuell situasjon.

For eksempel hvis de tenker eller ser noe som opphisser dem.

– Men også her er kvinner veldig forskjellige. Noen kan bli spontant opphisset og dermed oppleve dette, mens andre trenger stimulering og berøring. Begge deler er normalt, legger hun til.

Jacobsen understreker også at det at kvinnens skjede blir våt er det viktigste tegnet på at hun er opphisset.

Lite forskning

Det lille av forskning som finnes på klitorisereksjoner er veldig klinisk, forteller Jacobsen, det er derfor vanskelig å si noe om hvor mange kvinner som opplever å få ereksjon uten å bli stimulert.

– Igjen er også folk veldig forskjellig, hvor noen er veldig seksuelle, eksperimenterer mye og kjenner kroppen sin. Mens andre ikke er i kontakt med kroppen sin i det hele tatt, og sliter med å få orgasme og kjenne at klitoris blir hard, sier sexologen.

Har du derimot kjent dette trykket i underlivet når du har sett eller tenkt på noe som opphisser deg, er det mulig at blodet har begynt å strømme til klitoris og du har en begynnende ereksjon.