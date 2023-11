Så lenge varer sex – det kan være kortere enn du tror

En ny studie fra Pilot, en helsetjeneste for menn, viser hvordan disse forestillingene, som blant annet kan stamme fra pornografi, kan påvirke seksuell ytelse og psykisk helse.

En av de større avsløringene i studien er hvor lenge sexen faktisk varer, sammenlignet med hvor lenge folk tror det burde vare.

Mens menn vanligvis har sex i fem og et halvt minutt, mener folk at det burde vare dobbelt så lenge, viser studien.

Studien antyder at denne holdningen kan tilskrives pornografikonsum, 33 prosent av mennene i studien konsumerer pornografisk innhold minst én gang i uken, om ikke oftere.

Usunne forventinger

Gapet mellom forventninger og virkelighet kan derfor bidra til at menn føler seg utilstrekkelige i sengehalmen, ifølge rapporten.

– Porno, særlig i fravær av tilstrekkelig seksualundervisning, opprettholder urealistiske og usunne forventninger til sex og intime forhold. Dette øker unødvendig forekomsten av skam og angst for egne «prestasjoner», samtidig som det oppmuntrer til usunne og til tider respektløse forhold, sier doktor Ben Condon.

En oppsiktsvekkende statistikk i rapporten er at 59 prosent av mennene mener at porno enten har en positiv eller ingen innvirkning på deres seksuelle yteevne, mens 33 prosent av kvinnene har en annen oppfatning av hvordan porno påvirker partnerens yteevne.

Ifølge resultatene i studien tror menn at de vil tilfredsstille den de er sammen med, hvis de etterligner handlingene de ser i pornografien.

Doktor Condon sier at porno og selvtilfredsstillelse vanligvis henger sammen, så det er forståelig at menn har positive assosiasjoner til porno.

Kan føre til prestasjonsangst

Porno kan imidlertid skape urealistiske forventninger til menn og kvinner, redusere opphisselsen, og noen studier tyder på at det kan føre til erektil dysfunksjon, skriver News.com

– I utgangspunktet er porno ikke representativt for sunne seksuelle relasjoner. Den opprettholder urealistiske forventninger til prestasjoner og kroppsbilde og normaliserer aggresjon, ekstrem atferd og i noen tilfeller vold, samtidig som den minimerer behovet for samtykke. Over tid påvirker dette til syvende og sist vår oppfatning av sunne seksuelle relasjoner og hva som er «normalt», og kan føre til redusert opphisselse, prestasjonsangst og erektil dysfunksjon, forteller Dr. Condon.

Dr. Condon sier at det kan være en god idé å begrense pornokonsumet, men at det kan være vanskelig på grunn av tilgjengeligheten.

– En bedre tilnærming er å oppmuntre til og legge til rette for flere samtaler om sex, seksuell helse og respektfulle forhold, som setter porno inn i en sammenheng og fjerner unødvendige forventninger og stigma, sier han.

Han forteller at studien ble utarbeidet fordi man trodde at menn ikke var åpne om sin intime helse og sine forhold.

– Det fremgår tydelig av funnene at det fortsatt er mange tabuer å bryte ned når det gjelder menns intime helse og parforhold, sier han.