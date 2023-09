Det er ikke så bra for helsa å veie for mye.

Men er du kvinne og har noen kilo ekstra på kroppen, kan det gjøre skjelettet sterkere i møtet med overgangsalderen og redusert hormonproduksjon.

Forskere ved Lunds universitet i Sverige har kikket nærmere på tidligere innsamlede data om helsen til rundt 18.000 godt voksne svenske kvinner.

Slik har de fått fram ny kunnskap om beinbrudd hos kvinner etter overgangsalderen.

Østrogennivået faller

Overgangsalderen starter noen år før menstruasjonen blir borte helt.

Hva menes med tidligt overgangsalder? Hvis siste menstruasjon kommer før fylte 45 år, regnes det som tidlig. Kommer overgangsalderen før du er 40 år, kalles den prematur. Flere enn tre av fire kvinner har plager i overgangsalderen. Hetetokter kan vare i alt fra ett år og opptil mer enn ti år, viser studier. De fleste kvinner kommer i overgangsalderen (klimakteriet) når de er mellom 45 og 55 år. Gjennomsnittet er 51-52 år. Kilder: forskning.se /Lunds universitet/NHI.no

Under overgangsalderen faller nivået av hormonet østrogen i kroppen. Det gjør at det blir farligere for kvinner å falle. Skjelettet blir mindre kompakt og mer svampaktig.

– For helsas skyld er det mange fordeler med ikke å veie for mye, men noen kilo ekstra er i dette tilfellet bra, sier Louise Moberg til nettavisen forskning.se. Hun er forsker ved Lunds universitet.

Østrogen produseres delvis i fettvevet.

Ved hjelp av litt mer fett på kroppen kan kvinner få opp østrogennivået, forteller hun.

Om de faller, er det også en fordel å ha «støtdempere».

Redusert vekt og tidlig overgangsalder

Forskerne ved Lunds universitet bet seg særlig merke i to funn de gjorde i dataene om de 18.000 godt voksne svenske kvinnene.

– Å veie mindre enn man gjorde i 20-årsalderen, har vi kunnet identifisere som en tydelig risikofaktor for frakturer, sier Moberg.

– Det samme gjelder å komme tidlig i overgangsalderen, det vil si mellom 40- og 45-årsalderen.

Gjennom å granske svenske pasientregistre fant altså forskerne ut at mer enn hver tredje av kvinnene i datamaterialet hadde fått et beinbrudd etter overgangsalderen.

Viktig å bli utredet

Kvinner som kommer tidlig i menopause, bør anbefales østrogenbehandling fram til 50-årsalderen for å forebygge beintap og for tidlig utvikling av beinskjørhet, mener forsker Åshild Bjørnerem.

Dette gjelder ikke bare dem som kommer i menopause før de fyller 40 år, men også tidlig i 40-årene.

Bjørnerem er professor i fødselshjelp og gynekologi ved UiT – Norges arktiske universitet og seniorforsker ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning ved Oslo universitetssykehus.

– Kvinner bør holde en sunn og stabil vekt ved økende alder. Det produseres østrogen i fettvev som gjør at det er gunstig å ha noen ekstra kilo fett på kroppen, fremfor å være for tynn, sier hun.

Hun mener det er svært viktig å utrede og behandle beinskjørhet i etterkant av et beinbrudd.

– Kvinner som har hatt et beinbrudd, bør vite at det ofte skyldes beinskjørhet, ikke bare at man var uheldig med hvordan man falt.

Flere bør få østrogenbehandling

Østrogen forsinker nedbrytningen av beinvevet. Kvinner som starter med hormonbehandling før de kommer i 60-årsalderen, har redusert forekomst av brudd.

Dette skrev fire forskere om i Tidsskriftet for den norske legeforening i 2018.

De mener at flere kvinner bør får hormonbehandling.

Hormonbehandling har lenge vært knyttet til økt fare for brystkreft og i mindre grad også kreft i eggstokkene. Men denne forskningen har vært full av kontroverser. Dette har forskning.no skrevet om tidligere.

Likevel har den skremt mange fra å bruke østrogen.

Et sterkere skjelett

Fysisk aktivitet gir også et kraftigere skjelett. Det oppstår små sprekker i skjelettet når du er fysisk aktiv. Disse fylles igjen, og skjelettet blir litt sterkere.

Kostholdet ditt påvirker også skjelettet.

Særlig er det viktig å få i seg nok D-vitamin og kalsium. Melk, ost, brokkoli, grønnkål, nøtter og fet fisk, sier den svenske forskeren Louise Moberg til forskning.se.

Og gjerne en liten dose sol hver dag.

Røyking påvirker på den annen side både østrogennivå og skjelett negativt. Kvinner som røyker kommer ofte litt tidlig i overgangsalderen, forteller Moberg.

– Men slutter man å røyke, så har skjelettet potensial til å hente seg inn igjen.

