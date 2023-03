I et åpenhjertig intervju med VG forteller «Kompani Lauritzen»-aktuelle Vendela Kirsebom (56) at hun etter en sjekk endte opp med å måtte fjerne deler av livmoren.

Etter å ha kommet i overgangsalderen ville Kirsebom for halvannet år siden ta en sjekk hos gynekolog for å sjekke at alt var som det skulle.

Hun hadde ikke hatt noen symptomer som skulle tilsi noe annet, men under sjekken fant gynekologen celleforandringer i livmorhalsen.

Måtte fjerne deler av livmoren

Kirsebom forteller at gynekologen gjorde et lite inngrep, og at hun trodde det skulle holde.

Men det gjorde det ikke.

– Jeg ble ikke direkte redd, men det er klart – det er ikke hyggelig å lese statistikk på livmorhalskreft, sier Kirsebom til VG.

For kort tid siden måtte hun derfor fjerne deler av livmoren.

– Alt gikk bra, og alt ser ut til å gå bra. Jeg kan ikke få sagt høyt nok hvor viktig det er å sjekke seg. Jeg er veldig glad for at jeg gjorde det, og Petter (Pilgaard – ektemann, journ.anm) har støttet meg hele veien.

Ifølge Kreftforeningen behandles rundt 7000 kvinner i Norge for høygradige celleforandringer, også kalt forstadier til kreft, hvert år.

I 2021 ble 345 norske kvinner rammet av livmorhalskreft. Det er en økning på 17 prosent fra året før.

Reddere under «Kompani Lauritzen»

Kirsebom har vært i rampelyset helt siden hun som 26-åring prydet forsiden av Sports Illustrated.

Hun var bare 13 år gammel da hun ble oppdaget av en modellagent på en restaurant i Sverige.

Siden den gang har den tidligere modellen blitt gründer, og vært å se i flere reality-konsepter. I 2016 var hun for eksempel med på «Farmen kjendis», hvor hun traff sin nåværende ektemann Petter Pilgaard, kjent fra blant annet «Paradise Hotel».

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Petter Pilgaard (t.v.) og Vendela Kirsebom (t.h.) på rød løper under Gullruten 2019 i Grieghallen i Bergen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sammen har de to tatt med seerne inn i livene sine med TV 2-seriene «Vendela + Petter» og «Vendela + Petter gifter seg».

Nå er hun aktuell i seersuksessen «Kompani Lauritzen» og forteller at hun var mye mer redd under flere av øvelsene de måtte gjøre under innspilling av TV 2-programmet, enn da hun fikk beskjeden fra gynekologen.

